Un nuevo Consejo Agrícola y Ganadero

La sesión plenaria de ayer en el Palacio de la Merced también sirvió para que la Corporación sacara adelante la creación de un Consejo Agrícola y Ganadero provincial, a propuesta de los populares, con la finalidad de impulsar y coordinar actuaciones en defensa y desarrollo en la provincia de Córdoba. Para lo que no obtuvieron su respaldo los populares en el plenario fue para aprobar una moción en la que pedían la paralización del Programa Life de Recuperación del Lobo Ibérico en Andalucía. El encargado de defender la propuesta fue el diputado y alcalde de Añora del PP, Bartolomé Madrid, que consideró que la presencia del lobo "es un ataque a la dehesa". Madrid encontró el rechazo de todos los grupos, a excepción de Ciudadanos, cuyo portavoz José Luis Vilches, consideró que el tema "requiere una segunda lectura porque otras entidades mantienen lo contrario". Para IU, el propósito del PP con esta moción es "crear miedo y confusión", mientras que Ganemos recordó que "no tenemos constancia de que existan manadas" de lobos. Por su parte, desde el PSOE anotaron que el lobo "no es un problema para el desarrollo rural".

Una segunda adenda al convenio de colaboración suscrito entre la Diputación y Red.es para el desarrollo del proyecto Municipios cordobeses sostenibles e inteligentes fue otro de los puntos que se acordaron en el Pleno. Esta adenda contempla una ampliación de los plazos para la finalización de los proyectos -hasta el 31 de diciembre de 2020- por parte de la entidad estatal.

La portavoz del PSOE en la Diputación, Ana Carrillo, señaló que la institución provincial "está cumpliendo con los plazos, ya hemos elaborado el pliego, que se publicó el 10 de agosto, y vamos a adaptar el convenio que se firmó a la nueva Ley de Contratos del Sector Público". El proyecto presentado por la Diputación, cuyo presupuesto asciende a 4,8 millones de euros -de los que la institución provincial aportará 1,5 millones de euros en dos pagos- y en el que están implicadas la Agencia de la Energía, Epremasa, Emproacsa y Eprinsa, "permitirá que los ciudadanos conozcan la gestión que se está realizando, implica mayor participación ciudadana, un impulso a las TIC y todo ello a través de una plataforma de Open Data, de Gobierno Abierto", detalló.