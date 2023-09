La crisis del agua de la zona Norte de Córdoba ha costado ya cinco millones de euros

El tiempo pasa, sigue sin llover y los 80.000 vecinos de las comarcas del Alto Guadiato y de Los Pedroches continúan sin tener agua potable en sus casas. Tras cinco meses, el agua del embalse de La Colada sigue contaminada, es decir, que no es apta para el consumo, las soluciones siguen sin llegar y la factura de toda esta crisis del agua se eleva ya a cinco millones de euros.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha reconocido este lunes 25 de septiembre es que el agua del pantano mantiene la contaminación que impide el suministro a esta zona de la provincia de Córdoba. "Se siguen haciendo análisis del agua y no es apta para el consumo", ha señalado.

Tras la presentación del balance de las subvenciones concedidas del plan Más Provincia, el dirigente de la institución provincial ha insistido en que la solución "inmediata" para resolver esta crisis pasa por el entendimiento de las tres administraciones implicadas: la propia Diputación, la Junta y el Gobierno central, que son quienes financiarán las actuaciones precisas.

Esta crisis ha provocado que en todo este tiempo se hayan destinado ya cinco millones de euros para financiar el "mantenimiento de los grupos electrógenos y la distribución del agua", ha detallado.

Fuentes, sin embargo, no ha avanzado la solución en la que se trabaja para que el agua potable llegue de una vez por todas a ambas comarcas, si bien, ha insistido en que desde la Diputación de Córdoba "queremos cumplir un calendario; no voy a plantear maquetas ni calendarios indefendibles en el tiempo". Tampoco ha adelantado ninguna fecha exacta para que se puedan poner en marcha las tan ansiadas obras, al limitarse a asegurar que el anuncio de las obras será "muy brevemente".

Es decir, lo que aspira es a contar con un cronograma de las actuaciones previstas en el que se recoja qué administración lleva a cabo cada obra, qué presupuesto tiene cada una y su periodo de ejecución. "Hay que involucrar a todas las administraciones para que todo el mundo cumpla en tiempo y forma", ha subrayado.

En su intervención, ha vuelto a señalar que la solución es "el enlace con Puente Nuevo" y que Sierra Boyera disponga de una "gran potabilizadora de última generación". Respecto a esta última, ha recordado que la actual data de 1975 y en ella "no se ha puesto un euro desde hace años".

Según Fuentes "hay que replantear La Colada, tiene que llover. si llueve en otoño, no se nos debe olvidar la sequía, lo que hagamos que serán millones de euros que estemos seguro de los técnicos lo avalan

"El agua no tiene militancia, es de sentido común. No voy a entrar a debatir con nada", ha indicado el presidente de la institución provincial, quien ha puesto de manifiesto que se seguirá "la hoja de ruta que los técnicos han puesto sobre la mesa".

También ha advertido de que aunque se registren precipitaciones durante el otoño "no se nos debe olvidar la sequía; tenemos que estar seguros de que los técnicos avalan lo que hagamos, que serán millones de euros".

Agua en Baena

En su intervención, Fuentes también ha aludido a la reciente contaminación del agua en Baena, que ya es "apta para el consumo". Fue el pasado 9 de septiembre, cuando la Consejería de Salud declaró el agua de este municipio como no apta tras hallar la presencia de Cryptosporidium parvum en los análisis realizados, un parásito protozoario que puede causar infecciones intestinales.

Diez días después, la Administración autonómica declaró apta para el consumo del agua, si bien, el presidente de la institución provincia ha reconocido que el agua "va a seguir analizándose".

"Ahora mismo la circunstancia está normalizada y Salud va a seguir investigando de dónde viene el causante de esas patologías" que provocaron la alarma", ha subrayado.

Fuentes ha recordado también que "los servicios técnicos de la Junta de Andalucía han cumplido con su obligación y con su deber. Y lo han hecho muy bien". Además, ha indicado que desde la Diputación, por medio de Emproacsa, "hemos estado diariamente viendo cómo estaba la situación".

"Ahora mismo, hay que disipar la alarma, pero había que ser muy prudentes", ha reconocido. No obstante, ha insistido en que "se mirará de dónde procede de la sintomatología". El citado microorganismo causó 11 casos asociados de criptosporidiosis, de los que uno precisó hospitalización en Baena (9), Lucena (1) y Luque (1). Todos ellos como único vínculo posible el contacto con el agua de la localidad baenense, tal y como ya informó Salud. No obstante, en este punto, Fuentes se ha preguntado "¿y si no es del agua?", en referencia a los casos detectados.