El Córdoba Futsal celebra su permanencia a lo grande

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad volvió a ganar en Vista Alegre. Lo hizo a base de coraje, estrategia y sabiendo marcar los tiempos ante un Peñíscola aguerrido y valiente que propuso un partido muy bonito ofensivamente para el espectador. Un auténtico festival de goles en el que los de Josan González jugaron mejor sus cartas y apoyados en un Fabio que fue determinante para que los blanquiverdes acaben la jornada 28 en décima posición con 34 puntos tras el triunfo.

Y eso que no fue ni mucho menos una de esas grandes citas que ponen el mejor ambiente en Vista Alegre, tanto por la grada semivacía como por lo poco que había en juego sobre el parqué. Con ambos equipos ya salvados matemáticamente, la victoria, al menos, fue muy peleada y la intensidad no faltó en ningún momento. No hubo dudas, de hecho, de que eran rivales directos, pues la igualdad imperó desde el inicio, aunque el arranque tuvo a un Peñíscola más insistente en la portería local.

Saladié para los alicantinos la tuvo al inicio con un disparo ante el que actuó con Fabio con mucha destreza. Los cordobesistas, con paciencia y orden, buscaban hacer daño al contragolpe mientras que el Peñíscola se mostraba más contundente en ataque con repetidas ocasiones. Sin embargo, los de Josan González poco a poco se fueron haciendo más grandes. Guilherme tras un robo en campo rival y luego Lucas Perin con su clásico desborde desde la banda izquierda pusieron en apuros a Starna bajo palos.

Aunque luego la tuvo Cristian solo frente a la meta local para inaugurar el marcador a favor del Peñíscola, la respuesta blanquiverde fue letal: a los ocho minutos de juego, Mareco encontró con astucia a Kaué, que recibió en el corazón del área visitante, se perfiló frente a la portería y, ante la salida de Starna, superó al guardameta con una sutil picadita por encima. Un 1-0 con el que el Córdoba Futsal se creció todavía más, tanto que tuvo el segundo en las botas de Mykytiuk con un disparo cruzado y de un Perin que se topó con el portero visitante.

El choque no tardó en nivelarse. La igualdad, de nuevo, se apoderó de un encuentro con las ocasiones muy repartidas. Si por un lado Gauna y Yunii exigieron dos paradones a Fabio, en la portería contraria, Zequi se marchó de medio equipo para estrellar su tiro en el oportuno pie del portero visitante. Aunque la mejor la tuvo un Diego Sancho que a bocajarro se topó con la estirada providencial de Fabio. Vista Alegre celebró la parada como un gol. Sin embargo, un minuto tardó el pívot en redimirse de la oportunidad fallada, pues en una gran jugada de los suyos, Juanqui le cedió una asistencia que convirtió en una elegante vaselina sobre la salida del meta blanquiverde.

Paso al frente del Córdoba Futsal

El tiro ajustado de Mykytiuk no pudo evitar que el empate mandara en el electrónico al descanso. A la vuelta de los vestuarios, Kaué y Yunii pusieron las ocasiones en las dos áreas. Pero quien estuvo más acertado fue Lucas Perin, que sorprendió a todos con la pasmosa facilidad con la que convirtió la falta directa escorada a la banda izquierda. Con el 2-1, el Córdoba Patrimonio certificó que estaba atravesando su mejor momento en el partido.

El paso al frente dado por los cordobesistas le brindó la oportunidad de dominar por completo el juego en la segunda mitad. Guilherme la tuvo en sus botas y a la siguiente jugada, el brasileño le cedió un pase de la muerte a un Lucas Perin que se encontró con la gran intervención de Gus bajo palos. Pero al final, tanto va el cántaro a la fuente, que el tercero de los blanquiverdes llegó: una jugada exquisita en la que Kaué dejó al primer toque el balón muerto en el centro del área rival para que Pulinho marcara con un precioso pase a la red.

Gauna y Cristian intentaron meter a los suyos de nuevo en el partido, pero Fabio se convirtió en un fiable muro. Quien sí consiguió recortar distancias fue Diego Sancho, que recibió un pase largo de su portero y superó con una excepcional vaselina a Víctor. Un 3-2 que fue la prueba evidente de que, pese al control local, podía pasar cualquier cosa en los últimas diez minutos de partido. De hecho, Saladié se echó las manos en la cabeza al tirar fuera un disparo con la portería a su merced.

El miedo pronto fue reducido por la maestría del de siempre: Lucas Perin. El brasileño se plantó solo ante Gus, se perfiló el esférico a su izquierda con una bicicleta y marcó a placer. Pese a la comodidad del marcador, los de Santi Valladares tardaron apenas unos segundos en responder con una ocasión ante la que Fabio hizo una de las paradas de la jornada. Sin embargo, atacando con cinco, el Peñíscola logró recortar distancias gracias a un Gauna que empujó en el segundo palo la magnífica asistencia de Sancho.

El Córdoba Patrimonio debía resistir con todo. Y eso que Paniagua sacó en la línea de gol un envío de Fabio. Eso sí, los alicantinos no evitaron que a la segunda, Zequi se marchara en velocidad y con la puntera hiciera el quinto sin portero. Un gol que replicó Paniagua con un trallazo lejano que puso el 5-4. A la desesperada, el Peñíscola la tuvo en la última jugada, pero Fabio demostró ser el MVP del encuentro atajando el tiro a Saladié y dándole la victoria a los blanquiverdes.