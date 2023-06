La desesperación de los alcaldes afectados por la crisis del agua en Córdoba: "Esto no puede volver a pasar"

El agua es un recurso vital para la vida y en lo que va de semana se ha convertido en un bien más que preciado por los 80.000 vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato, que ven que este recurso no sale de sus grifos con suficiente fuerza y la que sale, además, no se puede consumir porque no es potable.

Cuatro días pasan ya de esta crisis del agua por culpa de los fallos registrados en uno de los grupos electrógenos que se encargan del bombero del agua desde el pantano de La Colada a Sierra Boyera -instalados como medida emergencia por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana-, en la que las soluciones siguen sin llegar con la rapidez que es necesaria y que está agotando la paciencia de los vecinos de estos 24 municipios y 14 aldeas de la Zona Norte de la provincia de Córdoba, que ven que cada día que pasa el agua llega a cuentagotas.

Una situación que, además, está provocando problemas en el día a día de numerosos negocios dedicados a la hostelería y que no han tenido más remedio que echar el cierre porque no pueden atender a los clientes por la falta de agua, tal y como ha pasado ya en algunos establecimientos de Belalcázar, según ha expuesto a El Día su alcalde, Francisco Luis Fernández (PSOE).

"Han pasado cuatro días y esto no es normal", ha indicado. Y es que, junto a Hinojosa del Duque, el de Belalcázar ha sido uno de los pueblos más afectados por la falta de agua desde que el pasado lunes la conexión provisional entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera y los grupos electrógenos comenzarán a dar problemas, a lo que se suma la decisión de Emproacsa de reducir el reparto de agua a tres días a la semana e, incluso, llegar a cortar el suministro nocturno. Por cierto, esta última medida se paralizó en menos de 24 horas por la creciente presión social, mientras que ayer la empresa provincial de aguas rectificó de nuevo y desde este jueves ha recuperado el reparto de agua diario.

El depósito municipal de agua de Belalcázar, con capacidad para 200.000 litros, ha permanecido vacío durante tres largos días y desde este jueves comienza a llenarse, pero muy lentamente. Se debe, según ha detallado su alcalde, a que "hay más salida que entrada de agua". Es decir, que a pesar de que entra agua, pero muy lentamente, su consumo es muy rápido por parte de los vecinos. Además, ha relatado que eso también provoca que "el agua no llegue a la zona alta del pueblo".

Esta grave crisis, para la que siguen sin llegar medidas eficientes a pesar de afecta a 80.000 vecinos de la provincia de Córdoba, ha provocado el cierre de bares en Belalcázar, en el que viven más de 3.200 personas. "Los bares no pueden hacer nada", ha subrayado.

"Pedimos soluciones y que no se olvide porque esto no puede volver a pasar", ha indicado Fernández, quien ha tomado el relevo de las protestas en Los Pedroches, tras la que ayer se celebró en Hinojosa del Duque, y esta noche ha convocado una concentración en la plaza de la Constitución de Belalcázar como señal de protesta.

También después de tres días, en Hinojosa del Duque ha comenzado a entrar agua este pasado miércoles. Pero también aquí, "el agua que entra, sale y no se acumula", ha detallado su alcalde, Matías González (PSOE).

"La situación es grave y tengo tristeza como responsable", ha confesado, y ha añadido que esta situación "no es normal". González ha recordado que ya advirtieron en su día del problema de la potabilización del agua -la Junta declaró el agua que llegaba del trasvase de La Colada a Sierra Boyera no apta para el consumo humano el pasado 17 de abril- y que había que buscar otra solución y "no se nos hizo caso".

En esta misma línea, ha insistido en la necesidad de que las administraciones implicadas se pongan de una vez por todas de acuerdo, ya que "el agua es un bien común y no se puede discutir y hablar de política", en relación a que la Junta de Andalucía ha defendido siempre la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera, mientras que el Gobierno central optó por la conexión provisional entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, que es la que está generando tanto problemas.

"Lo digo con tristeza, pero en Los Pedroches no tenemos agua y es fundamental para la vida", ha reiterado. El primer edil hinojoseño, además, ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que "busquen soluciones y estén coordinadas".

En Espiel, por su parte, también han vivido esta crisis del agua con su alcalde a la cabeza, Antonio Bejarano (PP), que ha liderado una particular revuelta con sus vecinos, al impedir el paso de los técnicos de Emproacsa el pasado lunes a cortar el agua e, incluso, a que redujeran la presión.

Pasados estos días y recuperado el suministro diario de agua a través de cisternas, este jueces no ha dudado en acudir al lugar de encuentro para echar una mano.