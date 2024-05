La Junta y los empresarios de Córdoba presionan al Gobierno Central para que resuelva las "carencias de energía eléctrica" en la provincia

La Junta de Andalucía y los empresarios cordobeses han unido fuerzas para reclamar al Gobierno que actúe ante la falta de capacidad eléctrica que afecta al desarrollo de la provincia de Córdoba, especialmente el Norte (Espiel, Peñarroya y Belmez), aunque también en el polo industrial de la autovía A-45 que va hasta Málaga (Lucena, Puente Genil, La Rambla, Aguilar de la Frontera) y la capital, con el horizonte que se abre con la Base Logística.

A pesar de que la propuesta de la Junta para la próxima planificación estatal de transportes de energía eléctrica (2025-2030) ya está sobre la mesa de la Agencia Estatal Red Eléctrica, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), los delegados del Gobierno y de Industria de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina y Agustín López, se han vuelto a reunir con los empresarios cordobeses en unas jornadas técnicas celebradas por la comisión de Industria de CECO, con el objetivo de "evaluar estas carencias eléctricas y transmitirlas a Red Eléctrica".

En ese sentido, la reunión de este viernes es entendida como una medida más de presión para hacer ver al Gobierno la "necesidad urgente" de abordar esas propuestas, después de que fueran excluidas en la anterior planificación (2021-2025), y otra muestra de la que vienen alertando en los últimos meses por las inversiones que se pueden perder en la provincia por la falta de luz.

Estas "carencias de potencia y calidad" en los suministros eléctricos, "suponen que no se puedan abrir nuevas empresas y no se pueda desarrollar industrialmente la zona", ha resumido el presidente de la comisión, Isidro López Magdaleno.

Adolfo Molina ha subrayado la necesidad capital de esas infraestructuras ("autovías de la energía") "para poder instalar empresas y todos esos proyectos de fotovoltaicas, hidrógeno verde y toda esa transición que no puede llevarse a cabo si no tenemos esa capacidad eléctrica". No desarrollarlas, supondría "lastrar el futuro de unas comarcas muy perjudicadas, como el caso del Guadiato, en fase de transformación industrial tras el cierre de la central térmica de Puente Nuevo, con una densidad de población muy baja y una tasa de desempleo por encima de la media", ha advertido.

Las reclamaciones

CECO y la Junta vienen reclamando conjuntamente y desde hace años una línea de 400 kilovatios desde Extremadura que amplíe los 66 kilovatios que llegan actualmente al Norte de la provincia, y la creación de una subestación eléctrica en Peñarroya que suministre a la zona más castigada; por otro lado, piden que se abra una línea que ya estaba planificada desde Villanueva del Rey (Écija) hasta Marmolejo (Jaén), que también daría cobertura de 400 kilovatios a Córdoba, por los 220 que le llegan actualmente. Además, también reclaman la subestación eléctrica de La Lancha (Alcolea) y una ampliación en la subestación de Cabra.

Red Eléctrica obvió en su última planificación (2021-2025) las demandas de la Junta y CECO para abrir nuevas "autopistas de la energía" que conectaran la provincia de Córdoba con Extremadura o Ciudad Real. A ese varapalo le sumó otro recientemente al desestimar el "plan B" propuesto el pasado mes de diciembre, cuando la agencia estatal abrió dicho plan a posibles "modificaciones puntuales", una práctica habitual cuando se llega al ecuador de una planificación así.

En ese plan B, esta vez además con el apoyo de los sindicatos y la Diputación, se pedía al Gobierno Central una solución transitoria a los 400 kilovatios de la propuesta inicial, que permitiera aumentar la potencia hasta 132 kilovatios, duplicando los 66 actuales. Tras ser rechazada la propuesta en primera instancia al ser considerada una "modificación estructural" y no puntual, la Junta volvió a reclamarlo en la fase de alegaciones, "pero no hemos tenido respuesta", ha zanjado este viernes Adolfo Molina.

Una vez cerrado ese capítulo, se ha abierto ahora otra oportunidad, consideran desde la Junta, después de que Red Eléctrica iniciara el pasado mes de enero la fase de recepción de propuestas de las comunidades autónomas de cara a la próxima planificación (2025-2030). En este sentido, la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta volvió a presentar sus propuestas a Red Eléctrica para la provincia de Córdoba, aprobadas por el Consejo de Gobierno. Ahora queda esperar, confiando que esta vez sí se atiendan las necesidades, ha reconocido Adolfo Molina.