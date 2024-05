Un millar de personas protestan contra el "desmantelamiento" del Hospital del Valle del Guadiato

Un millar de personas procedentes de toda la comarca del Alto Guadiato se han concentrado este viernes a las puertas del Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo para protestar contra el "desmantelamiento" del centro. A la cita han acudido alcaldes y responsables institucionales del PSOE e IU, pero sobre todo vecinos anónimos que han visto cómo en los últimos meses -han lamentado- se han recortado servicios. El hospital da cobertura a los 30.000 vecinos y vecinas de la comarca.

La gota que ha colmado el vaso ha sido el anuncio de la posible descatalogación del complejo lo que lo relegaría a ser un centro de salud con algunas especialidades

PSOE e IU han coincidido en reclamar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que “dé la cara y diga a las claras si esto es verdad o no”, y le conminan a dar un paso atrás “porque esta batalla la tiene perdida”, ya que “todas y todos los vecinos e instituciones de la comarca estamos unidos y en pie” para defender que sus habitantes sigan teniendo derecho a un hospital “con todos los servicios y con todas las garantías”, ya que “con la salud de las personas no se juega”.

En una atención a medios conjunta ante las puertas del Hospital, la secretaria provincial del PSOE, Rafi Crespín, ha instado a la Consejería de Salud a que “aclare y desmienta las afirmaciones de la gerente del Área Sanitaria Norte sobre la descatalogación del Hospital de Peñarroya”, al tiempo que ha pedido la dimisión o el cese de la misma “por crear alarma social y poner en jaque la salud de los habitantes de la comarca”.

Asimismo, la socialista también inquiere información a la Junta sobre los motivos de la dimisión del director del Hospital en los últimos días, sobre todo si “tiene que ver con el paulatino desmantelamiento del mismo, la falta de especialistas y la consiguiente derivación a hospitales de referencia y centros de salud privados”.

Crespín ha vuelto a poner sobre la mesa “la sangrante lista de espera de casi 61.000 cordobeses y cordobesas que aguardan una operación o consulta con el especialista” en los tres hospitales de la provincia, y ha condenado el oscurantismo y las trampas de la Junta por ocultar las listas de espera en los tres chares de la provincia, como son los hospitales del Guadiato, Montilla y Puente Genil, “todo ello dentro de la estrategia de desmantelamiento del servicio sanitario público y para eludir así el control de calidad que impera en la gestión de estos hospitales”.

Por su parte, el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, ha referido que “una vez más nos encontramos aquí con movilizaciones y protestas, pero creo que el gobierno del PP se ha metido en una batalla que la va a perder y aún no lo sabe, porque con la vida de los vecinos y vecinas del Guadiato, que la minería nos corre por las venas, no se juega, y no saben lo que tienen enfrente: no nos van a quitar el hospital”.

Pérez ha afirmado que el Ejecutivo regional “lleva en práctica un plan sistemático de eliminación de la sanidad pública porque no creen en ella, porque a los ricos la sanidad pública no les vale y no quieren que sus impuestos vayan ahí para atender a familias normales”, y ha defendido que “este hospital está pagado con nuestros impuestos y lo que pretenden ahora es que nuestros impuestos vayan ahora a clínicas privadas que se enriquezcan a nuestra costa”.

Por su parte, el alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Pedregosa (PSOE), ha insistido en la falta de especialistas y los recortes en salud mental por la falta de un psiquiatra y un psicólogo, lo que se incrementará la próxima semana con una baja más “que supondrá que el servicio quedará desierto”.

El regidor ha mostrado las quejas de los usuarios “por el agravio comparativo con el Hospital de Pozoblanco, donde sí hay inversiones y recursos” frente al abandono de las instalaciones del Hospital del Guadiato. “Exigimos a la Junta que sea sensible y cumpla con nosotros, que invierta en sanidad y que recupere todos los servicios perdidos, porque lo cierto es que estamos peor que hace 4 años por el desastre de la gestión, y no es de recibo que la espera para ver a un especialista sea hasta de 4 o 5 meses”.

Tanto Pedregosa como el coordinador comarcal y portavoz local de IU, Pedro Cabrera, han animado a la ciudadanía a acudir a una concentración el próximo martes 21 en la plaza de Santa Bárbara a las 20:30.

Cabrera ha recordado que las intenciones de la Junta y del PP es privatizar la sanidad, y ha puesto de manifiesto la “situación crítica” en que se encuentra el Hospital del Guadiato, con la pérdida de carteras de servicios y de puestos de trabajo. En este punto, ha enumerado en un 30% la pérdida de trabajadores desde 2015, “54 en total, ya que hemos pasado de 155 a 109”, y se ha perdido “capacidad de hospitalización por no tener internistas”.

El portavoz de IU ha remarcado que “este hospital se construyó con el objetivo de darle cobertura sanitaria a una zona despoblada y envejecida” y que “seguiremos en la lucha para que siga siendo así”.