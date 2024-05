La Feria de Córdoba 2024 estrenará un nuevo diseño de iluminación y reforzará la seguridad en el margen del río

La Feria de Córdoba estrenará este 2024 un nuevo diseño de iluminación. El Ayuntamiento de Córdoba y la empresa Iluminaciones Ximénez han modificado la decoración ornamental para que el recinto luzca mucho más que en otras ediciones, tal y como ha anunciado el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, a un día del alumbrado.

Durante la noche de este miércoles se estuvieron haciendo las primeras pruebas, sin contratiempos, y las sensación generalizada en el Consistorio es que "va a gustar mucho". Una elección en la que participó de primera mano el propio alcalde, José María Bellido, y que será "más alegre" y que ligará "mucho con nuestro Mayo Cordobés", ha sido todo lo que ha avanzado Ruiz Madruga.

En total, la Feria de este año contará con dos millones de bombillas de bajo consumo, unas 200.000 más que el año pasado, de las que 60.000 iluminarán la portada. También habrá 300 arcos instalados, 7.456 guirnaldas y 101 proyectores de luz, 23 de ellos en el margen del río para generar "un ambiente de seguridad", ha subrayado el delegado de Infraestructuras.

Así será al menos hasta la Feria de 2027, ya que otra de las novedades de este área ha sido la agrupación de todas estas subcontratas en un único contrato por valor de 460.000, dividido en diferentes lotes para lo que queda de mandato, "para no tener que padecer los problemas que a veces surgen cuando nos vamos a muchos contratos menores, que nos pueden suponer más retraso administrativo", ha explicado Madruga.

Una feria de máximos y mínimos

Casi todos los miembros del gobierno municipal han destacado este jueves las contribuciones de sus respectivas delegaciones para la construcción y el mantenimiento de la "gran ciudad" que se levanta en El Arenal los nueve días de Feria. Una feria de mínimos históricos en número de casetas -83 finalmente tras la renuncia tardía de dos casetas en la calle Alcázar por los elevados costes-, que suponen hasta un 46% menos que en 1994, la primera edición que se celebró en El Arenal, como recordó el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia.

Pero también una Feria de máximos en inclusión y accesibilidad, como ha querido resaltar el concejal Bernardo Jordano. "En otras ferias podrán sacar pecho por el tamaño, por las bombillas o por los visitantes, pero nosotros con el abanico de recursos que hay para que la disfrute todo el público. No hay otra igual, no estamos fardando ni exagerando: somos conscientes de que no hay ninguna preparada como ésta para cualquier tipo de perfil", ha subrayado.

Esos recursos, enumerados por Jordano son: 34 plazas de aparcamiento reservadas para movilidad reducida en el recinto ferial, 100 más en el aparcamiento privado al otro lado de la autovía, baños públicos adaptados a personas optimizadas con aire acondicionado "para las más de 5.000 personas que tienen ese problema en la provincia", pases exprés en atracciones para niños con discapacidad o los habituales tramos horarios de reducción de ruido en las tardes del lunes y martes.

Además, el delegado ha destacado el alto grado de cumplimiento de las exigencias de accesibilidad en las casetas, para lo que además se irán haciendo inspecciones que durarán hasta el lunes. En este sentido, el Consistorio tiene capacidad sancionadora para aquellos incumplimientos.