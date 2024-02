Norte y Sur de Córdoba ven peligrar inversiones en industria por la falta de capacidad eléctrica: "Como no haya luz, no hay proyectos"

El Norte y el Sur de la provincia de Córdoba están en riesgo de perder importantes proyectos de inversión en el sector industrial, que podrían generar mucho empleo, por falta de capacidad eléctrica. Lo ha manifestado repetidamente en las últimas semanas el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que a su carrera contrarreloj contra la sequía le ha sumado en las últimas semanas una batalla contra el Gobierno Central, para que atienda las necesidades de infraestructuras de transporte de energía que adeuda a la provincia, especialmente al Norte, por donde se están escapando las mayores oportunidades de crecimiento.

Este miércoles, Fuentes ha recibido en el Palacio de la Merced la visita del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, para poner ambos nuevamente el grito en el cielo "por lo que entendemos que fue un descuido o un olvido" hacia la provincia con la aprobación (en marzo de 2022) del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. Dicho documento, que marca las grandes infraestructuras a ejecutar en todo el país, provocó entonces una gran indignación en Córdoba por quedarse sin la red para exportar energía a Extremadura y Castilla-La Mancha que pedía la Junta, clave para la expansión de renovables, y con menores garantías de suministro eléctrico.

Pero la historia sumó un nuevo capítulo. El Ministerio para la Transición Ecológica abrió hace unos meses (2023) un procedimiento para introducir modificaciones en el Plan de Desarrollo de la Red 2021-2026 por un importe de 321 millones de euros. Y la Junta de Andalucía demandó que se introdujesen la línea de Llerena a Los Pedroches y la ejecución del segundo tramo del nuevo corredor Sevilla-Córdoba y su conexión con Castilla-La Mancha.

Según el documento inicialmente aprobado, el Gobierno rechazó las dos peticiones "de vital importancia" que se formulaban desde la provincia. Es por ello que la Junta de Andalucía presentó el pasado 12 de enero un total de 18 alegaciones a la modificación de ese plan, de las que tres de ellas afectan a las necesidades de la provincia de Córdoba: las dos ya expuestas y una tercera propuesta para la solicitud de apertura de un circuito de la línea Marmolejo-Cabra para crear una nueva subestación de 400 kV/MW en el Polígono Industrial Parque Empresarial del Guadajoz, en Baena, con el fin de atraer la instalación de una planta de hidrógeno verde.

Ante el anuncio de las alegaciones por esta nueva exclusión, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, defendió que este procedimiento sólo incluye modificaciones técnicas dentro de la planificación ya aprobada, y "no modificaciones estructurales", como puede ser la construcción de una nueva infraestructura. En ese sentido, aseguró que la conexión Llerena-Los Pedroches se estudia para incorporarla a la planificación para 2025-2030.

Sin embargo, desde la Junta y la Diputación entienden que cualquier momento es bueno para incluir estas infraestructuras, visto lo que hay en juego. El consejero de Industria y Energía ha respondido este miércoles en Córdoba que "es importante aprovechar cada paso, sean las modificaciones puntuales o sea una planificación futura para corregir esas situaciones".

Fuentes también ha pedido este miércoles que se corrijan "esos desequilibrios que había con las inversiones en materia energética directamente con nuestra tierra, porque si no tenemos energía no podemos competir, ni podemos sentar las bases de inversión de las empresas que tienen comprometida su estrategia en la zona Norte y Sur, que son polos de desarrollo que están demostrando que son capaces de generar muchos puestos de trabajo, pero que necesitan energía".

Además, el presidente de la Diputación ha solicitado a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "se sensibilice con los problemas de la provincia de Córdoba", ya que además de que se trata de un "agravio histórico", constituye actualmente una "necesidad urgente que se debe resolver de inmediato", asegurando que "en ello nos va la vida de muchos pueblos y de mucho empleo".

Preguntado por las declaraciones que hizo el delegado del Gobierno de Andalucía, Salvador Fuentes prefiere "esperar responsablemente a que se valoren las alegaciones presentadas", aunque ha elevado la contundencia de su mensaje, recordando que "la situación es de una angustia económica muy profunda", y "ni Córdoba, ni mucho menos el Norte, pueden, ni van a esperar más tiempo al plan 2025-2030".

Paradela, por su parte, ha hecho hincapié en “que estas demandas son imprescindibles para sacar el potencial de energías limpias que tiene Andalucía y por la demandas de asentamientos de inversión industrial que nos llegan, precisamente por esas energías limpias”. Paradela ha remarcado que “Andalucía parte de una situación de desventaja, partiendo de un 42% menos de red de transporte eléctrico por cada millón de habitantes, y gracias a los recursos y a la situación geográfica somos la comunidad que más potencia renovable tiene en tramitación”.

“Este potencial en energía renovable hace que lleguen grandes proyectos industriales, haciendo falta una autopista para evacuar el potencial de energía limpia con el que cuenta nuestra comunidad”, ha abundado Paradela. Según el titular de Industria, Energía y Minas de la Junta, “en la última planificación Andalucía reclamaba más de 700 millones de euros, de los que fueron atendidos 515, y de ellos más de 300 provenían de obras no ejecutadas en la planificación anterior”.

Tanto la Junta como la Diputación esperan ahora la valoración de las alegaciones, sin plazo exacto para conocer una respuesta. La pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Transición Ecológica y la Agencia de Red Eléctrica Española, aunque el consejero Paradela ha insistido en que no vamos a parar para que ese acuerdo sea posible. Por su parte, la ministra del ramo, Teresa Ribera, visitará Córdoba este jueves. Sobre su llegada en plena polémica institucional, Fuentes ha opinado que "vendrá a hablar de las inversión de los proyectos en transición ecológica, pero esos proyectos necesitan luz", y, tal y como le ha advertido, "como no haya luz, no hay proyectos".