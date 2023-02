Así será el servicio de Cercanías entre Palma y Villa del Río: horarios y precios

Aún no está en marcha, pero el servicio de Cercanías entre las localidades de Palma del Río y Villa del Río, una demanda histórica de la provincia de Córdoba, ya cuenta con su planificación de viajes, tal y como ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), que desvela que en total habrá 38 circulaciones de lunes a viernes entre ambas localidades y 31 los fines de semana.

La fecha prevista de inicio del servicio ferroviario de proximidad, según señala el BOE "será marzo de 2023". No obstante, también asegura que "en caso de que por razones técnicas o de recursos humanos, no fuera posible iniciar los servicios en dicha fecha, se comenzará a prestar en el plazo más breve posible, y no más tarde de junio de 2023". Por el momento, no hay ninguna fecha oficial prevista ni hecha pública por parte de ninguna administración.

En concreto, el BOE recoge que "se configurará el servicio de proximidad con la oferta de servicios de Media Distancia Convencional existente en la actualidad, consistente en 7 circulaciones por sentido entre Palma del Río y Córdoba y 4 entre Villa del Río y Córdoba en días laborables, las cuales se complementarán con otros 4 servicios adicionales entre Palma del Río y Villa del Río, mediante la prolongación de 4 trenes/sentido desde Villarrubia hasta Palma del Río y de Alcolea hasta Villa del Río en días laborables".

En total, el número de circulaciones, en ambos sentidos, del servicio de proximidad entre Palma del Río y Villa del Río con Córdoba, serán las siguientes:

Palma del Río-Córdoba: 22 circulaciones los días laborales y 18 los fines de semana.

Córdoba-Villa del Río: 16 circulaciones los días laborales y 13 los fines de semana.

Otro de los aspectos que recoge el documento oficial es que se consideran también comprendidos en los servicios de proximidad los trenes de las relaciones de Media Distancia Convencional preexistentes Villarrubia-Córdoba-Alcolea y Córdoba-Universidad de Rabanales. Por su parte, este servicio de proximidad se identificará como Palma del Río-Córdoba-Villa del Río.

En el caso de los horarios, el primer tren que saldrá de lunes a viernes desde Palma del Río lo hará a las 06:10 y llegará a Alcolea a las 07:05. El último, por su parte, partirá a las 21:27.

Desde Villa del Río, según los horarios que aparecen publicados, el primer tren de la jornada saldrá a las 05:45 y el último a las 19:29.

Precio de los billetes

La tarifa aplicable para estos viajes será la aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos correspondiente a la tarifa T1 por vía de ancho ibérico de los servicios denominados servicios Regional de Media Distancia Convencional.

Los títulos multiviajes serán, igualmente, los aprobados para la tarifa T1:

Bono 10 Regional (Bono 10 Proximidad). Para todos los trenes y recurrencia media o media-baja. Válido para realizar 10 viajes en 45 días para un determinado origen-destino.

Abono Mensual Regional (Mensual Proximidad). Para todos los trenes y recurrencia alta o media-alta. Válido para realizar viajes ilimitados compatibles en un mes natural para un determinado origen-destino. El acceso al tren se realizará previa formalización del viaje.

Según los datos del Ministerio de Transportes, esta servicio beneficiará a más de 400.000 habitantes de la provincia pues los núcleos de población que cuentan con estación a menos de un kilómetro suman alrededor de 64.000 habitantes y con estación a más de 1 kilómetro llegan a los 42.000. Si a ellos se les une la capital, la cifra supera los 400.000 ciudadanos.