En polvo te convertirás

Es Miércoles de Ceniza, día en el que me vuelvo a subir a este tejado donde se ve la vida de otra manera para redactar esta columna en un momento en el que el mundo parece que va a estallar en mil pedazos víctima de la sin razón. "Arrepiéntete y cree en el Evangelio" ( Mc 1, 15); "acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver" (Gén 3, 19), son dos de las frases bíblicas que se han escuchado en los templos de medio mundo de boca de los sacerdotes que han impuesto la ceniza sobre las cabezas de los fieles. Ya es Cuaresma. Ya ha comenzado ese tiempo litúrgico del calendario cristiano destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua de Resurrección, un tiempo litúrgico de 40 días que en Córdoba concluirá el Jueves Santo con la Misa Crismal. Ya es Cuaresma, un etapa que además es en 2022 el prólogo a la Semana Santa más esperada después de dos años en los que la pandemia ha impedido los recorridos procesionales. De todo se aprende. Seguro que las hermandades, como todos, habrán aprendido también de las dificultades en las que las ha puesto el covid. Una Semana Santa también muy esperada, por qué no decirlo, por el mundo no cofrade, por que quien esté libre de pecado a la hora de tomar las calles para asistir al paso de las distintas procesiones que tire la primera piedra, comulgue más o menos con el mundo de las hermandades, todo sea dicho.

Es también un miércoles en los que la ceniza cubre las calles de Ucrania, mientras el sápatra de Vladimir Putin no es consciente de que polvo es y al polvo ha de volver. Es lo que tienen los que se creen los reyes del mundo, sucesores de Adolf Hitler y de otros tantos déspotas que piensan, como pensaron aquellos, que pueden someter por la fuerza más brutal a quienes les venga en gana, caiga quien caiga y al precio que sea. Ojalá me equivoque, pero esta mal llamada guerra -porque es en realidad la invasión de Ucrania por parte de Rusia- no ha hecho nada más que empezar. Es Miércoles de Ceniza y el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha asegurado que el presidente estadounidense, Joe Biden, sabe que la única alternativa a las sanciones que se están imponiendo por parte de Occidente contra Rusia es una Tercera Guerra Mundial y que sería "una guerra nuclear devastadora". Biden "tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial", ha afirmado Lavrov, que ha agregado al más puro estilo amenazador que "la Tercera Guerra Mundial sería una guerra nuclear devastadora". Parece mentira que, parafraseando al filósofo inglés, Thomas Hobbes, en pleno siglo XXI el hombre continúe siendo un lobo para el hombre, un terrible lobo que acaba reduciendo la vida a cenizas.