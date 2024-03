Martes Santo en Córdoba: Incertidumbre cofrade en un día d e agua intermitente

Tercer día de una Semana Santa de Córdoba 2024 pasada por agua, tercer día en el que el mundo cofrade de la ciudad no deja de mirar al cielo y de consultar una y otra vez las predicciones meteorológicas, que auguran lluvia, frío y viento. A la incertidumbre meteorológica se le suma la incertidumbre cofrade.

La Hermandad del Císter, antes de salir a la calle, rinde un gran recuerdo a fray Ricardo de Córdoba, “un sacerdote capuchino, elocuente y artista, lleno de genialidad, que estará durante la estación de penitencia en el corazón de todos los hermanos de esta hermandad que él fundó y para la que creó un universo artístico único y singular, por quién elevamos nuestras oraciones a Nuestro Padre Jesús de la Sangre Nuestra y a Señora Reina de los Ángeles pidiéndoles que le den el descanso eterno y goce, por siempre, de sus presencias divinas”, defienden desde la corporación, que no ha olvidado llevar flores a su tumba.

El Císter se atreve a salir dibujando bellas estampas por la calle Conde Torres Cabrera, con un paso de misterio que estrena la primera fase del dorado de los respiraderos laterales, realizada por Rafael Barón, mientras que en en el aterciopelado en tonos granates paso de palio, el de su Dolorosa, su exorno de rosas de color rosa y un nuevo llamador, realizado por el orfebre Jesús de Julián. El Císter tan solo lleva unos minutos fuera de la iglesia conventual del Santo Ángel cuando comienzan a caer una gotas, que avisan de que la lluvia está dispuesta a entorpecer el Martes Santo.

En San Andrés, el Buen Suceso demanda un cambio de recorrido al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Semana Santa. “Hemos intentando cambiar el recorrido para si llovía refugiarnos en la iglesia de San Pablo o en dependencias municipales, ya que para las ocho de la tarde se manejan chubascos intensos y en nuestro recorrido de ida, discurrir por la Magdalena o la calle Lineros supone no tener refugio, no daba tiempo ni de darnos la vuelta ni de llegar a la Catedral; pero al final no ha sido posible”, destaca el hermano mayor del Buen Suceso, José Antonio Fernández. “No va a ser la estación de penitencia que todos desearíamos, pero la haremos en vía crucis con nuestros titulares dentro del templo”, añade.

Hasta la Mezquita-Catedral llega la noticia. No obstante, la Hermandad de la Agonía decide en un primer momento partir desde el primer templo de la diócesis en estación de penitencia, con la Banda de la Salud esperando en el Patio de los Naranjos para acompañar al Santísimo Cristo de la Agonía. “Siempre estamos dispuestos a realizar una gran y larga estación de penitencia como es esta”, destaca el director de la Banda de la Salud, Ricardo Cabanillas. Las gotas empiezan ser más constantes, ahora acompañadas por un viento y un frío que empieza a helar el Martes Santo y la decisión de salir de la Agonía se torna tímida dado después de poner la cruz de guía en la Puerta de las Palmas, esta vuelve al interior de la Mezquita-Catedral. Deja de llover, y la Agonía se atreve a realizar, esta vez sí, su estación de penitencia. El exorno floral del paso caoba del Señor del Naranjo, de la obra de arte del imaginero Antonio Castillo Ariza, en 1954, es pura primavera.

Justo casi al mismo momento, en la iglesia del Juramento de San Rafael la Hermandad Universitaria decide no salir en procesión. En este momento, de las seis corporaciones del Martes Santo, dos están en la calle, dos han decidido quedarse en sus sedes canónicas y dos están aún por decidir si optan por una vía o por la otra.

“Por ustedes, por vuestras familias, por toda la gente de corazón noble”, le grita el capataz del Señor de la Agonía, Manuel Orozco, a su cuadrilla de costaleros, antes de que estos lleven a cabo la primera levantá del paso. Tras ella les advierte: “cuidado con los charcos, que el Patio de los Naranjos está hoy lleno de charcos”. Tras el paso de misterio, el de palio de la Virgen de la Salud, la primera talla del imaginero de la plaza de la Almagra, Miguel Ángel González Jurado, en 1994.

En ese mismo momento la incertidumbre se palpa en las inmediaciones del Santuario de María Auxiliadora, donde hay mucha gente a la espera de lo que pueda ocurrir con la estación de penitencia de la Hermandad del Prendimiento. “Es un día duro para la Hermandad del Prendimiento”, refiere a los medios de comunicación uno de los miembros de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia, que ya sabe que la corporación salesiana no va salir en procesión.

“No hemos salido porque no nos lo han permitido desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías”, denuncia el hermano mayor del Prendimiento, Francisco Javier Martínez Flores. “Hemos pedido media hora de prórroga y no se nos ha concedido argumentando que la “Hermandad del Císter ha salido a su hora; se supone que la Agrupación de Hermandades y Cofradías tiene que estar para gestionar este tipo de asuntos. Tenemos constancia desde que desde las ocho de la noche hasta mañana al medio día no va a llover”, añade. Martínez Flores destaca que este año, “por desgracia”, no se podrá ver el mayor estreno de la corporación salesiana para este Martes Santo, “dos nuevos tramos de nazarenos tras la incorporación de 70 nazarenos de luz el pasado año y otros 40 este mismo año”.

Muy cerca, el director de la Casa Salesiana, Fernando Báñez, defiende que, “este año, la estación de penitencia del Prendimiento, es el sufrimiento por no haber hecho estación de penitencia en la Catedral. No obstante, la junta directiva ha tomado la decisión correcta y el cuerpo de nazarenos lo ha entendido de forma muy madura”. Para añadir que “el cielo llueve lágrimas por Paco, al que teníamos muy presente hoy y a quien le queríamos dedicar la estación de penitencia”. Báñez se refiere al también salesiano Francisco Ruiz Millán, quien falleció a principios de mes, y que “desarrolló su labor pastoral en Granada, Córdoba y Sevilla, labor que ejerció como un salesiano incansable, espiritual, inteligente, con gran celo pastoral y gran devoto de María Auxiliadora”, destacan desde la diócesis.

Mientras el Císter y la Agonía desfilan hacia la Carrera Oficial para hacer estación de penitencia dentro de la Mezquita-Catedral –entre una intermitente lluvia fina, que a veces desaparece–y la Policía Local realiza una ofrenda floral al Buen Suceso en San Andrés, la Hermandad de la Santa Faz decide finalmente quedarse en su templo, la parroquia de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad). La Santa Faz anuncia que abrirá la puerta de La Trinidad a las 20:30 para que los fieles y devotos puedan venerar a sus titulares. “Es una lástima haber suspendido la estación de penitencia a la Mezquita-Catedral en un año en el que tenemos muy presentes a un miembro de la junta directiva de la hermandad, Antonio Rosal, que ha fallecido”, insiste el hermano mayor de la Santa Faz, Enrique Saint-Gerons.

La cruz de guía del Cister llega a la Puerta del Puente para entrar en la Carrera Oficial, se ha adelantado a la de la Agonía, que en un Martes Santo normal hubiera sido la primera en hacerlo. Empieza a llover al paso del Señor de la Sangre por la Puerta del Puente. El Cristo de la Agonía también está cerca, porque el cortejo de la corporación del Naranjo viene casi a ritmo de mudá, con paso acelerado, intentando que le afecte lo menos posible el aguacero en el que ha tornado la lluvia. Un aguacero que se deja notar en el paso de palio de la Virgen de la Salud después de que se haya resguardado del agua en la Puerta del Puente. Al Císter le ha afectado menos la lluvia, dado que cuando se tornó furiosa, el Señor de la Sangre y Nuestra Señora Reina de los Ángeles ya estaban prácticamente dentro de la Mezquita-Catedral.

Sin apenas deliberación y temiendo a otra posible amenaza en un Martes Santo muy gris, la Hermandad de la Agonía decide dejar a sus titulares en el primer templo de la diócesis y no completar la estación de penitencia hasta su parroquia de Santa Victoria. El Císter toma la decisión contraria, se da media hora para partir desde la Mezquita-Catedral y completar su estación de penitencia hasta su iglesia conventual del Santo Ángel. Anuncia que lo hará por el camino más corto y en granaera, aunque al final la lluvia deja un respiro al Martes Santo y esa vuelta es a ritmo normal y por su recorrido normal. Justo en ese momento, el Prendimiento traslada a sus titulares desde el Colegio Salesiano a la nave anexa al Santuario de María Auxiliadora. Solo queda una de las seis hermandades de la jornada en la calle. El Císter en algo menos de dos horas concluye su estación de penitencia, salpicada por la lluvia en su último tramo.