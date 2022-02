La pandemia y un hospital

Por mor de una mortífera causa -la pandemia del covid 19-, es lo cierto que los usuarios de los centros sanitarios estamos haciendo correr ríos de tinta por las rotativas de los diferentes medios de información. En relación con los dichos "ríos" o críticas -favorables unas, y no tan favorables otras- nos formulamos la siguiente pregunta: ¿Son, o están, justificadas las dichas críticas?

Cierta, y lamentablemente, los usuarios de los servicios que nos suministran los… "centros sanitarios" no son solo las víctimas de la pandemia: Como es de dominio público, son muchos -¡muchísimos!- los afectados de otras dolencias -por completo ajenas al coronavirus- que, en un momento dado, podemos precisar de una atención sanitaria que, normalmente, resulta susceptible de valoración y crítica por el consumidor de la misma… ¡cuando la recibe!.

El autor de Las Tendillas no supone una excepción de lo que dejamos predicado: Aunque no por causa del coronavirus, sí que precisó, también, de una "atención sanitaria", que recibió puntualmente cuando la necesitó. En consecuencia, entendemos que la dicha… "atención" resulta, también, susceptible de la "valoración" y "crítica" que nos proponemos formalizar: El paciente objeto de esta… "opinión" fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, de Córdoba, donde fue atendido por facultativos de reconocido prestigio en la sección de Urgencias. Para ello, no hubo de esperar ni un minuto,

Efectuadas las pruebas que consideraron oportunas -y siempre con el preceptivo consentimiento informado del paciente- los facultativos de servicio en dicha Unidad dispusieron su ingreso en el hospitalario centro.

Y, ya ubicado en la habitación adjudicada, el paciente -y autor de esta publicación- pudo comprobar, por percepción directa que estábamos siendo objeto de un tratamiento -tanto técnico como personal- que, por inmejorable, merece la calificación de ejemplar.

Por ello, no nos queda otra que concluir que, en todo caso, las críticas a… "Toda actuación en el ámbito de la sanidad…" son función del trato (técnico y personal) dispensado al paciente.

En el supuesto que referimos, la crítica (favorable) nos parece, no solo justificada, sino digna de agradecimiento a todo quisque. De forma especial, a las conocidas doctoras Nieves Delgado (internista), Teresa Sánchez Mendieta (neurofisióloga) el prestigioso traumatólogo doctor Antonio Luque Galán y a todo el personal auxiliar de los dichos facultativos.