El millón y la pregunta

Julio quedó atrás. Estrenamos un mes de agosto en el que lo que más añoramos es decir solamente que la provincia se queda vacía, que las costas se llenan de cordobeses y que es más fácil encontrarte a tu vecino en una playa en Fuengirola que en Ronda de los Tejares. Pero no. Hay otros asuntos de actualidad que contar mucho más desagradables, que tienen que ver con la maldita pandemia del coronavirus, esa que llevamos meses deseando dejar atrás, pero que está instalada en nuestras vidas desde hace mucho.

La quinta ola del covid-19 que se está registrando ha supuesto que Andalucía haya notificado en julio 91.769 nuevos contagios y 150 fallecidos, con más del doble de ingresados actualmente en los hospitales de la comunidad y con una tasa de incidencia que casi se ha cuadruplicado hasta los 582 casos. En Córdoba se han anotado 8.845 de esos positivos e incluso tenemos un municipio -Montoro- con toque de queda por su alta tasa y la cifra de fallecidos es ya de 984 personas. En los hospitales de la provincia hay 125 personas ingresadas, de las que 25 se encuentran en UCI, lo que revela que la presión hospitalaria también aumenta.

Esa es una de las caras de la moneda. La otra, más optimista, señala que en Córdoba se ha superado ya la barrera del millón de vacunas administradas a la población, lo que evidencia que la única fórmula para tratar de contrarrestar la pandemia se está haciendo con diligencia. Así, 489.199 cordobeses están completamente inmunizados, mientras que 558.585 han recibido al menos una dosis y la provincia busca alcanzar el 70% de inmunizados antes de que acabe el verano. A ello hay que sumar que se está inoculando el tratamiento a los jóvenes de 18 años y que los menores de edad ya pueden solicitar su cita.

Son la cara y la cruz de una pandemia que nos ha cambiado la vida y cuya evolución desconcierta hasta tal punto que uno ya no sabe a qué atenerse. Pensábamos que la vacuna podría fulminar la enfermedad, pero conforme han ido apareciendo nuevas variantes del virus, la transmisión no solo no se ha detenido, sino que ha crecido. Como si de una broma de mal gusto se tratara, se habla sin ningún pudor de la quinta ola y hay quien vaticina que vendrán más para las que debemos prepararnos.

Es posible que seamos víctimas de la impaciencia o de que nos hayamos creído el mensaje de que era posible derrotar el covid en poco tiempo. A lo largo de los siglos ha habido otras pandemias que la humanidad logró superar, pero después de muchos años. Tal vez no seamos lo suficientemente conscientes aún de que demasiados de nuestros hábitos de vida actuales, condicionados por la enfermedad, seguirán con nosotros durante un tiempo. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta del millón y, hasta ahora, el único millón que tenemos es el de vacunas puestas, que no es poco.