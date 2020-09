¿Más... medidas?

Se nos ha ido agosto. Y, con él, se nos acabó el período de vacaciones para quienes pudimos disfrutarlo. Los doctores don Pedro Sánchez y don Pablo Iglesias Turrión, alias "El Coletas" también se fueron. Aunque bien pudieran haber permanecido con sus… ilustres posaderas descansando sobre sus… cómodas y lujosas poltronas. Pese a las vacaciones de los… referidos gerifaltes, todo parece indicar que la… ofensiva para eliminar el covid-19 continúa imparable. Ello, por mor de la adopción -y aplicación- de una serie de… "medidas" (sic) de distinto calado y el concurso de los… pronosticados "rastreadores" militares.

Resta por ver los resultados de la susodicha "ofensiva". Hoy por hoy, disponemos de suficientes elementos de juicio como para concluir que no disponemos de espacio para el optimismo: Porque somos uno de los países con más afectados por la pandemia. Ouséase: nuestros responsables de la cosa pública sanitaria no han dado la talla en la lucha contra el virus.

Respecto de las "medidas" adoptadas (o por adoptar), entendemos que andamos sobrados de las mismas: Tenemos suficiente con que se cumplan las precautorias vigentes (de obligado -o aconsejado- cumplimiento). Eso sí: con alguna excepción: Por una parte, se equivocan, a juicio de Las Tendillas, quienes propugnan imponer sanción (penal o administrativa) a los padres que no lleven a sus hijos al colegio. El juzgador dirá. Pero entendemos que no puede prosperar la pretensión: las leyes están para castigar la… desprotección. No a quienes protegen a sus vástagos de un virus letal.

Respecto de la uso de "rastreadores" militares nos parece una… "medida" desatinada. Estos… militares son, obviamente, especialistas muy cualificados. Indispensables en nuestra defensa, seguridad… Pero el… "rastreo" (=seguimiento, investigación…) es labor propia de detectives privados. Unos profesionales dotados, no solo de tres cursos académicos de formación universitaria, sino también de la correspondiente Licencia del Ministerio del Interior, habilitante para el ejercicio de la profesión.

A juicio de Las Tendillas, la… "labor" de estos profesionales de la investigación solo puede ser ejercida eficazmente por otros profesionales con la misma formación que las de los detectives privados: tres cursos universitarios y la correspondiente Licencia. La formación de "rastreadores" en tres horas nos parece una tomadura de pelo, de imprevisibles consecuencias en la lucha contra la pandemia.