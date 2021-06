El mantra de la Eurocopa

Es el mantra de esta Eurocopa de fútbol: la Selección Española no engancha. Como siempre ha pasado en la vida, una frase repetida hasta la saciedad acaba por convertirse en una pseudoverdad, en esta ocasión, que hasta el más ateo del fútbol acaba creyéndose. Los periodistas deportivos han contribuido muchísimo a ello. Primero, criticando la lista de Luis Enrique, que podrá gustar más o menos porque cada uno haría la suya -todos llevamos dentro de nosotros a un pequeño seleccionador-, pero que a mi más humilde entender no está repleta de jugadores mediocres, como algunos quieren hacer creer. Segundo, porque Luis Enrique parece que ha cometido un pecado mortal al no convocar a Sergio Ramos y a ningún jugador del Real Madrid -pedían de Nacho-.

Tercero, por la no convocatoria tampoco de jugadores como Iago Aspas o Jesús Navas -insisto, cada uno llevamos un pequeño seleccionador en nuestro interior-. Cuarto, por la tirria que parte de la prensa y de la afición le tiene al propio Luis Enrique, al que más de uno tilda de tener una actitud chulesca en las ruedas de prensa. Quinto, por el juego tan horizontal de España que acaba aburriendo hasta a las ovejas; algo de lo que nadie se acordará si en vez de empates se cosechan victorias. Y así podríamos seguir dando razones por las que el mantra mediático prefabricado ha captado a tantos y tantos fieles devotos.

Pero partamos de una base. Si alguien esperaba ver a una España favorita, como aquella a la que cualquier otra selección temía enfrentarse, se equivoca. De aquella España, esa que ganó ininterrumpidamente dos eurocopas y un mundial, la de Casillas, Ramos, Torres, Villa, Xavi, Iniesta o Puyol, tan sólo queda Busquets. Después de aquellos éxitos, es ley de vida, España está ahora en una fase de travesía del desierto con un equipo por hacer Y eso es lo que le ha tocado a Luis Enrique, componer una selección que al menos sea competitiva y que, como él mismo dijo, está entre un grupo de siete que pueden ganar la Eurocopa, pero no a la altura, según se está viendo, de selecciones como Italia, Portugal, Bélgica, Alemania o Francia. En una cosa sí que estoy de acuerdo con los periodistas deportivos, España puede perder con cualquiera, pero también le puede ganar a cualquiera. Aunque la selección fue ayer capaz de ganar a Eslovaquia por goleada y pasar a octavos, lo que sí sé es que envidio a las aficiones de otros países que están con sus equipos nacionales a las duras y a las maduras, aunque no haya ningún representante de los clubs de los que son aficionados en la plantilla que ha escogido el seleccionador. Insisto, los creyentes del mantra, los que lo abrazan con tanta fe, apostatarían de él con buenos resultados. Amén.