Opina Pablo Casado que los medios estamos poniendo el foco en lo positivo del coronavirus. Que nos estamos hartando de contar cómo la población derrocha solidaridad poniendo sus manos para elaborar mascarillas y viseras de protección, manos que después emplean en aplaudir cada día a las 20:00 en un ejercicio de sociabilización con las vecinas. Por lo visto, los medios de comunicación estamos derrochando buenismo estos días, escribiendo únicamente de esos alcaldes que dan la cara, alabando a policías y bomberos por su encomiable labor, premiando a todos esos niños y niñas que están demostrando lo bien que saben portarse.

A lo mejor Pablo Casado está leyendo una prensa a la que yo no tengo acceso, a lo mejor lo que él entiende por medios de comunicación es un vídeo del grupo de la familia en Whastapp, puede que no se haya parado a observar la cantidad ingente de informaciones que estamos elaborando estos días para que la población pueda estar bien informada.

No sé a dónde quiere llegar Pablo Casado con ese mensaje, no sé si ha parado a mirar periódicos locales y sus análisis sobre la curva de la pandemia, si habrá pensado en los cuadernos que tenemos hasta arriba de porcentajes de incrementos y de lo frito que tenemos el cerebro en busca de una lectura que dé luz a todo esto.

Mira, Pablo Casado, lo que ocurre aquí es que no te dejan jugar a ti, que tienes poco o nada que ver con la gestión de la crisis, que lo harías seguro mejor y de una manera distinta, pero Pablo, lo siento, no puedes. Los medios de comunicación también necesitamos agarrarnos a las buenas noticias, también queremos contar todas las historias de superación y solidaridad que recorren en estos días nuestros barrios y nuestros pueblos. También queremos salir de esta cuanto antes y hacerlo sin la espalda rota del teletrabajo.

Queremos tener informada a la gente, Pablo, pero debemos, además, trasladarle un mensaje de esperanza que tú no has sido capaz de hacer llegar en ninguna de tus intervenciones. Lo siento mucho, Pablo, pero aquí vamos a seguir narrando todo lo bueno que deja una crisis que estamos abordando desde todas sus aristas. No somos positivos, ni somos buenistas, ni nos dejamos nada atrás, Pablo, somos periodistas que hacen su trabajo, haz tú también el tuyo.