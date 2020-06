¡6.000 firmas! Para un foto

Como de costumbre, seguimos… "opinando" sobre las noticias que la semana nos depara. En este contexto, no podemos desaprovechar esta ocasión para aludir a noticia de El día de Córdoba (edición del 23 ppdo.), publicada con el siguiente título: "Recogen 6.000 firmas contra los símbolos religiosos de un instituto de Dos Torres". Subtítulo: "Un alumno apunta que la presencia de crucifijos en las aulas va en contra de la Constitución". La noticia de referencia viene ilustrada con fotografía, al pie de la cual puede leerse: "Héctor Sánchez (centro) en la entrega de firmas en Educación". Al autor de esta publicación le resulta incomprensible la actitud del dicho estudiante. Entre otras, por las siguientes razones:

En primer lugar, parece preciso recordar que los crucifijos son, de por sí, meros sujetos pasivos. En consecuencia, no pueden molestar ni molestan a nadie. En consecuencia, no existe, pues, razón justificativa de que los crucifijos… "no deberían estar donde están" como pretende el estudiante en cuestión. A no ser que haya otras… razones, obviamente, desconocemos… por ahora.

Por otra parte, el dicho estudiante invoca la Constitución, e incluso el Estatuto de Autonomía de Andalucía, para reclamar unos derechos (retirada de crucifijos) que, a su juicio, le están siendo vulnerados. En consecuencia, no nos queda otra que inferir que el estudiante en cuestión debe estar… puestísimo en leyes. Ello supuesto, el susodicho no puede ignorar que, para reclamar derechos, disponemos de unos Tribunales de Justicia la mar de competentes. Y dispuestos, en todo momento, a cumplir y hacer cumplir -a todo quisque- las normas que contienen los Cuerpos Legales que invoca, sin necesidad de recoger firmas.

Por ello, podemos -y debemos- presumir que el susodicho alumno, siempre ha dispuesto -y dispone- de mecanismos legales de la máxima fiabilidad y eficacia. En consecuencia -insistimos- creemos que eran innecesarias las firmas solicitadas para apoyar su solicitud de retirada de símbolos religiosos. Hecho, por otra parte, ejecutado so pretexto de que los mismos se encuentran ubicados en espacio público. Más concretamente, en las paredes de Instituto del que es alumno.

En todo caso, símbolos religiosos de los más variados credos podemos verlos en distintos lugares públicos de toda la geografía nacional. Pero nunca faltan… "demócratas" (!) especiales: Solo atacan a los cristianos. ¿Por qué será?