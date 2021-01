¡Ya empezamos!: Pues no: continuamos

Normalmente, esta "opinión" no suele ser elaborada por el autor de la misma hasta un día ante ser publicada: los viernes. A veces, los jueves. Lo hacemos así en condiciones de normalidad. Pero, he aquí que, en esta… trágica ocasión, la "normalidad" brilla por su… no menos dramática ausencia según nos proponemos razonar. Es por ello que la fecha de elaboración de la dicha… publicación la adelantemos al lunes ppdo. (próximo pasado). Presumiblemente, el estimado lector que tenga a bien echar un vistazo a esta… publicación se vea en la necesidad de formular consulta sobre las… razones justificativas del dicho adelanto.

Pues… sí: A juicio del autor de esta crítica, a las dichas… "razones" le ocurre lo que a las meigas gallegas: Dizque haberlas haylas: Sucedía el lunes de la semana en curso. La totalidad de medios de comunicación consultados lanzaban, a los cuatro vientos, noticia según la cual las vacunas pendientes de entrega a España para el lunes ppdo. tendrían que retrasarse al día siguiente, martes. ¿Motivos?: El aplazamiento al que aludimos fue debido "… a un problema en el proceso de carga y envío". A una… "incidencia logística".

La dicha noticia provocó un interminable rosario de protestas. Algunas de ellas publicadas en las redes sociales. Nos parecieron todas muy justificadas. Pero especialmente digna de comentario crítico -por reiterativa- nos resulta la siguiente:

"¡Ya empezamos!":

El autor de este comentario crítico se honra en comprender -y hasta aplaudir- los… cabreos de quienes protestamos (un servidor incluido) en esta historia macabra. A fuer de reiterativos, lo repetimos: Las protestas están justificadas:

En un país -como el nuestro- con la tasa de mortalidad más alta del planeta no parece que la situación esté como para… echar cohetes. Por otra parte, la segunda ola de la pandemia registra nada menos que una quincena de defunciones diarias de media en Córdoba. En el territorio nacional, estos fallecimientos… diarios se cuentan por cientos.

Es decir: sin ser un… Pitágoras, podemos concluir que el aplazamiento al que aludimos supondrá el deceso de muchos, muchísimos, de nuestros seres queridos. En consecuencia, el mosqueo de quienes protestamos parece justificado. Menos justificada nos parece la expresión "¡Ya empezamos!". Porque NO… "empezamos": "continuamos"... Igual o una miaja peor.