¿Qué elegimos?: Carrera o curro… (y III)

Inspira esta publicación -entre otras razones- una reciente intervención televisada en la que un padrazo aspiraba a un importante premio que, en su caso, pensaba emplear -decía- en que sus retoños pudieran elegir los estudios de sus preferencias con… libertad total. A buen seguro, este ejemplar progenitor obraría de buena fe al creer que lo mejor para sus hijos sería que pudieran… "elegir" libremente.

Al referido "padre" no le han de faltar quienes, -como él- opinen que, a la hora de elegir ("carrera o curro"), los alumnos deben disponer de "libertad total" y, en consecuencia, se decanten por lo que más les guste. Nunca en función de las "carreras" con más posibilidades de empleo. Obviamente, no podemos compartir el criterio. ¿Razones?: Trataremos de resumirlas: En general, los resultados de las políticas educativas de "libertad total" son, casi siempre, un rotundo fracaso, cuando no una desgracia. Y no solo para los alumnos. Ante la disyunción "carrera o curro" ya dejamos indicado que, a juicio de Las Tendillas, lo primero a elegir es el "curro". La… "carrera" es mero medio. No un fin per se.

Por su condición de verbo transitivo según el dle, "elegir" comporta -de forma ineludible- el concurso de dos sujetos: el… actor (el que elige); y el receptor (lo elegido: "a alguien o algo para un fin"). Es decir: El sujeto pasivo (receptor) ha de tener una… finalidad. Cuando falta, la… elección deviene agua de borrajas, como puede concluirse del siguiente supuesto:

Se trataría de un joven estudiante: Extraordinario deportista, muy inteligente… En el supuesto de que los responsables de su educación dejaran que fuese él quien decidiera sobre su porvenir con la propugnada libertad total incurrirían en un imperdonable… sacrilegio: El dicho estudiante solo entiende de deportes. Pero, para "elegir" un… "curro" con conocimiento de causa, se precisa algo más: Es condición indispensable conocer las necesidades del mercado de trabajo. En consecuencia, resulta de imposibilidad metafísica "elegir" una "carrera" sin saber para qué sirve (finalidad).

Ouséase: Sin los dichos… conocimientos, la propugnada "libertad total" deviene en entelequia. En consecuencia, el… estudiante sí podrá "elegir" … "lo que más guste". Pero… "lo que más gusta" y "lo que más interesa" al alumno son conceptos no solo diferentes sino malavenidos... casi siempre.