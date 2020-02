¿Que yo dimita?

La semana pasada, PTV ofreció un debate televisado con algunos capitulares con el turismo como eje central. Dejando a un lado la gestión municipal que se hace de este turismo, y si se hace bien, mal o peor, hubo un momento en que el debate se calentó. Fue a costa de Fitur y los participantes volvieron a centrar las críticas en el cogobierno y en cómo se han hecho las cosas allá por Madrid. Este cogobierno se defendió diciendo que esa promoción se había llevado a cabo de la mano de la patronal de hostelería de la ciudad y ahí ya vino lo bueno.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, se preguntó sobre la representatividad de Hostecor o más bien, directamente, la puso en duda. Criticó a su vez un evento gastronómico celebrado en el marco de Fitur con varios cocineros cordobeses que ella no tenía como referentes.

En ese debate, el portavoz municipal de IU, Pedro García, habló además de que esos mismos hosteleros no ofrecían a sus trabajadores las mejores condiciones laborales posibles, una incisiva crítica en la que ha insistido en más de una ocasión.

Lo que pasó a continuación puede sorprender o no. La patronal emitió un comunicado en el que pedía a Paula Badanelli que se retractase de sus palabras y en el que le aseguraba que Hostecor representaba a toda la hostelería, asociada o no. También pedían directamente que dimitiera de su puesto en Capitulares si no hacía lo anterior.

Es cierto que desde la tribuna que ofrece ostentar un cargo público hay que vigilar las formas y, cómo no, el contenido de lo que se dice. Es más, Badanelli sí reconoció que se había excedido al decir que Hostecor no representaba a nadie. Pero por mucho cargo público y mucha representación que se tenga, la libertad de expresión tiene que primar por encima del resto, y no podemos pedir la dimisión del primero que nos diga lo que no queremos escuchar (los propios capitulares a veces se exceden cuando piden dimisiones a diestro y siniestro).

Esto me recuerda a lo que considero uno de los grandes vídeos de Youtube, no a nivel cordobés, ni andaluz, ni nacional, sino universal y lo que viene luego. Ese en el que Rafael Gómez, todavía por aquel entonces concejal en el Ayuntamiento, consultado si iba a dejar su acta por sus asuntos legales, espetó: "¿Que yo dimita? ¡Dimite tú!".

Dejando los vídeos inmortales a un lado, sí que me pregunto por qué Hostecor pidió la dimisión de Badanelli y no la de García. Ambos emitieron sus opiniones en el seno de un debate donde podían hacerlo y solo se le pidieron explicaciones a la primera. Yo esperaré aquí sentada escribiendo esta columna de opinión a que Hostecor responda a las críticas de García y a que se defienda como lo hizo ante Badanelli.