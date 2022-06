Mi carta a un familiar

En relación con artículo titulado "Explicaciones y Principio de Igualdad", publicado el sábado pasado por la mercantil titular de este periódico -El Día de Córdoba-, el autor del dicho "artículo" y de esta "opinión" se ve en la obligación de formular las aclaraciones siguientes:

Respecto del artículo indicado, reconocemos que no está exenta de crítica. Eso sí: En este supuesto, la mayoría de los lectores nos hace expresiva su conformidad -e incluso apoyo- a los reproches que referimos en la publicación objeto de comentario.

En el supuesto que motiva esta "opinión", tampoco falta un… crítico: Para más inri, un sobrino. La relación entrambos podemos resumirla de la siguiente guisa: Nos llamamos "tronco" mutuamente. Otrora, el dicho sobrino -un superdotado intelectual- fue alumno del autor de esta publicación. Pese a ello -y a los muchos transcurridos- sigue siendo un fiel lector de Las Tendillas. Y su fotografía sigue durmiendo en una mesilla de noche del dormitorio del autor de esta publicación.

Pues bien: El… susodicho familiar me remite, mediante WhatsApp, un extenso mensaje que -por razones obvias- tenemos que resumir y que, entre otras… lindezas nos refiere:

"Estoy en total desacuerdo contigo en lo del rey. "Me da igual si es Rey o rey". "Pues si quería igualdad ante la ley, que hubiera renunciado a la inviolabilidad". "Me refiero a cuestiones de moral o ética".

Muy querido tronco: Creo que te equivocas: En la publicación objeto de tu "total desacuerdo" no encontrarás una sola palabra calificadora -menos aun descalificadora- del comportamiento del Rey. En consecuencia, tu… "total desacuerdo" (con lo algo inexistente) resulta, a mi juicio, de imposibilidad metafísica. Dices "Me da igual si es Rey o rey". (Dejamos el comentario… para siempre. Pero me consta que no te da igual).

El Rey no es el legislador. Ni la inviolabilidad un privilegio ni resulta renunciable: Como los… talegos, es un mal necesario. "Me refiero a cuestiones de moral o ética": ¡Perdona, tronco!. Aquí me pierdo. Digo aquí, en este país, donde el Rey de España tiene que pedir perdón por matar un elefante, y se rinde honores a terroristas que mataron a personas decentes e indefensas. Esta -y no otra- es la "ética y moral" objeto de mi crítica en el "artículo" que comentamos.