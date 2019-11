Que siete meses. Qué de cosas han pasado. Lo distintos que somos desde ese mes de abril. Cómo hemos cambiado, Pedro, Pablo, qué cantidad de idas y venidas en ese final de primavera, en ese verano y en este otoño ya arraigado. Qué cínico, qué lamentable todo esto, Pedro, Pablo, menos de 48 horas y todo está hecho. Como esa relación en la que te das una segunda oportunidad porque al principio no estabas segura, pero vamos a intentarlo.

No hay quien os entienda, la verdad. Pedro, nos dijiste que no podías dormir tranquilo si esto y aquello, y mírate ahora, ahí, con abrazo y todo. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Corroboráis que os equivocasteis? Pedro, ¿estás haciendo todo esto porque unas terceras elecciones no te dejarían salir al balcón de Ferraz con tamaña sonrisa?

La irresponsabilidad se paga cara, Pedro, y te has visto obligado a ceder todo lo que no fuiste capaz de hacerlo hace unos meses. Has metido a 52 ultraderechistas en el Congreso. De los que han hecho campaña criminalizando a niños que están solos, los del "España, primero" y los de la violencia intrafamiliar. Imagino que te has asustado y te ha entrado la prisa. Vox te ha puesto del lado de Unidas Podemos, Pedro, qué cosas.

Al menos ha sido así, rápido, para no tener que tragarnos las filtraciones de los negociadores y los debates en los programas televisivos de política. Y, por qué no reconocerlo, también viene bien para bajar los humos a aquellos que ven en la izquierda al enemigo de España.

Me siento como esas veces en las que tienes que reconocer que el mal menor no es lo peor, que te tienes que conformar con lo tangible porque aspirar a lo intangible te va a decepcionar mucho más. Y me conformo porque se le ha arrebatado a la ultraderecha su momento más histórico de esta democracia sustituyéndolo por el hecho de que un partido más a la izquierda del PSOE (esto tampoco estaba complicado) vaya a formar parte del Gobierno (o esté a las puertas de hacerlo).

Pero ya los tenemos dentro, Pedro, Pablo, y yo creo que vosotros también sabéis que todo esto nos lo podríamos haber ahorrado (y que uno lo sabe más que el otro). No vamos ahora a rasgarnos las vestiduras, no vamos a hacer leña del árbol caído, pero es que la gravedad del asunto clama al cielo.

¿Qué ha pasado en estos siete meses? ¿Tanto hemos cambiado?