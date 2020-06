No es de agradecer

Siguen… en el candelero. Nos referimos a las Residencias Para Mayores (RPM). Sin ir más lejos -y por citar un solo ejemplo- la semana en curso nos depara -entre otras- interesante publicación de la periodista Fabiola Mouzo, de este periódico -el Día de Córdoba- y cuyo titular, cortado y pegado, es: "Los pensionistas exigen una auditoría pública en las residencias de mayores en Córdoba". Alude la dicha crónica a determinadas actuaciones de un Instituto -denominado "Plataforma" Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones"-, en adelante "Plataforma". Inferimos que los responsables de la dicha "Plataforma" "exigen" la adopción de una serie de medidas para mejorar la situación de los pensionistas y usuarios de las RPM. Es de agradecer las actuaciones a favor de ambos colectivos. Porque no siempre son objeto del trato que merecen, como acertadamente propugna el dicho Instituto. Sin embargo, y a juicio Las Tendillas, dichas… "actuaciones" no siempre resultan… "de agradecer". Ejemplo: El titular que motiva esta opinión: "Los pensionistas exigen…". El referido término, "pensionistas", -sin atributo alguno limitativo de su contenido- incluye a TODOS los pensionistas. Pero, francamente, creemos que no "todos los pensionistas" "exijan" (cosas). Ni que "todos" sean conformes con ciertas… "exigencias" de la susodicha ""Plataforma". En efecto: A tenor de la publicación que motiva esta "opinión", algún responsable de la dicha "Plataforma" "critica" de que: "el 80% de las residencias sean privadas".

Se desprende de la dicha…"crítica" que las Residencias Privadas no resultan ser santo de la devoción de la… "Plataforma" de referencia. Ello supuesto, tenemos que oponer: Como es de dominio público, las listas de espera para una plaza en una Residencia Privada son interminables y permanentes. Ello NO parece acreditar un total interés por las Residencias Públicas. En todo caso, la gestión de las RPM -Públicas o Privadas- están sometidas a riguroso control de las Administraciones Públicas. Pero sucede que, a veces, el cumplimiento de las obligaciones de control de las dichas Administraciones no resulta precisamente ejemplar. Prueba irrefutable de ello nos viene suministrada por la propia Ministra de Defensa, Margarita Robles: Los… Servicios Sociales brillaron por su ausencia. Tuvo que denunciar la convivencia (sic) de ancianos con cadáveres en Residencias. Los encontraron los militares. ¿Es de agradecer? Posiblemente no.