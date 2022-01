El pasado domingo, el Barcelona femenino ganaba la Supercopa de España tras derrotar al Atlético de Madrid por 7 a 0. Tras el pitido final, las jugadoras blaugranas aparcaron la fiesta por el título para celebrar la vuelta a los terrenos de juego de la rojiblanca Virginia Torrecilla, a la que 683 días antes se le había diagnosticado un tumor cerebral. El equipo culé en pleno demostró la alegría por la recuperación de Virginia manteándola hasta el cielo y componiendo una emotiva imagen que ha dado la vuelta al mundo. La jugadora rojiblanca saltó al césped en el minuto 85 de la final, en un gesto de su entrenador, y desde que comenzó el calentamiento en la banda las jugadoras rivales ya estaban animándola con frases como "venga, Virginia, que sales". Al acabar el encuentro el FC Barcelona Femení publicaba en su cuenta de Twitter: "La Supercopa no ha sido la única victoria de hoy". Lo hacía junto a un vídeo en el que se ve a las jugadoras elevando a Virginia feliz y emocionada. "Gracias culés, hoy el deporte femenino sigue ganando por equipos como vosotr@s! Admiración profunda", escribió luego la jugadora atlética.

Este ejemplo de vida me trae a la memoria otro ejemplo, el de Daya Florez, una fan del Real Madrid que a principios del pasado año se vistió con la camiseta número 14 del Atlético de Madrid femenino, la camiseta de Virginia, y se hizo una fotografía con la misma. La foto la colgó en redes sociales con el siguiente texto: "Hola Virginia Torrecilla. Como madridista que soy, jamás pensé que vestiría una camiseta que no fuese la blanca con tanto orgullo. Pero llevar esta, con tu nombre, me hace inmensamente feliz. Te admiro como jugadora y como mujer guerrera y luchadora. ¡Volverás más fuerte!". Sí, Virginia Torrecilla ha vuelto más fuerte porque representa algo más que una jugadora de fútbol que lo da todo en el campo. Su lucha contra el cáncer ha servido de ejemplo para muchas personas. Esas palabras de Daya Florez no pasaron desapercibidas para la jugadora del Atleti, que le respondió con gran emoción: "No sabes lo feliz que me hace leer estas palabras. Ojalá haya más gente como tú que mire más allá de la rivalidad. Gracias por demostrar que el deporte es mucho más que colores".

Estos ejemplos, me hacen volver la vista atrás para recordar la antítesis de cuando empecé en esta noble arte del periodismo cubriendo, entre otras cosas, partidos de Regional Preferente en los que el fanatismo de algunos impresentables, que siempre los había, era un verdadero demonio contra el árbitro o sus jueces de línea, a los que se les insultaba y amenazaba hasta de muerte. En estos tiempos en los que el periodismo enarbola también la bandera del hooliganismo, ejemplos como los que ha protagonizado Virginia Torrecilla vienen a humanizar con mayúsculas el fútbol, al que ese fanatismo ha deshumanizado.