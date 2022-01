Tiempo perdido en Capitulares

El llamado caso Imdeco -o Torrejimeno- está a punto de ser historia una vez que el informe aprobado por la comisión de investigación (solo por PP, Cs y Vox) pase el filtro del pleno. Ya saben, "un correo ultimátum" del presidente del organismo, el concejal de Cs Manuel Torrejimeno a la entonces gerente y actual edil, María Luisa Gómez Calero, que terminó con su dimisión. Gómez Calero dejó su cargo insistiendo en "las presiones que estoy recibiendo por parte del presidente para realizar ciertas actuaciones, que según mi criterio no se corresponden con los principios de cualquier persona que rige una entidad pública debe tener, ya que podrían rozar la ilegalidad".

Lo curioso de esta comisión es que lo que ha pasado no ha sorprendido a nadie. La izquierda de PSOE, IU y Podemos no apoya el dictamen, mientras que el bloque de la derecha exculpa al concejal y asegura que no ha quedado acreditado que hubiera práctica irregular alguna. También rechazan los firmantes las acusaciones de machismo o acoso laboral de Torrejimeno contra Gómez Calero y que la actuación del edil de Cs fue "fruto de la inexperiencia al comienzo de ejercer su cargo, desconocía ciertos procedimientos". Pues habrá que creérselo.

Eso sí, como Vox -cuyo concejal Rafael Saco presidía la susodicha comisión- reclamaba un toque de atención al alcalde de Córdoba, José María Bellido, en las conclusiones se critica duramente al regidor por no acudir a la comisión cuando se le llamó y le reprochan que "aunque las comparecencias son voluntaria, debía dar ejemplo, él más que nadie, de transparencia y accesibilidad". Gómez Calero tampoco sale indemne y los grupos le afean que no quisiera ir por segunda vez, ya que es "un motivo de sorpresa y decepción para los grupos de esta comisión, por la escasa utilidad del tiempo y los recursos públicos que se han dedicado al desarrollo de la misma".

Pero lo más demoledor del informe es el párrafo final, ya que se afirma que "tras la experiencia vivida" en estos meses, "se hace necesaria la aprobación de un reglamento de comisiones de investigación que regule suficientemente y eficientemente la labor de la misma". Lo que nuestos ediles han venido a decir es lo que casi todo el mundo sabe: que las comisiones de investigación no sirven para nada, más allá del intento de lucimiento de quienes participan en ellas. Está claro que es necesaria su regulación, porque esclarecen bien poco y se conoce con aterioridad el resultado en función de la aritmética parlamentaria.

Nuestros capitulares deberían estar para otras cosas en lugar de perder el tiempo y recursos en lo que ellos mismos han admitido que carece de eficacia. Qué se apliquen el cuento. Por cierto, aunque hoy es 30 enero y dicen que el acuerdo de PP y Cs con Vox está muy cerca, el Ayuntamiento de Córdoba sigue sin presupuestos. Ahí lo dejo.