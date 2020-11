Sintaxis y sin taxis

Muchas son las críticas de algunos lectores, no siempre conformes con las… ocurrencias del autor de las precedentes "opiniones" sobre el uso de la coma (,). Muchas y de variada naturaleza. Las resumimos, aludiendo tan solo a dos de las dichas críticas: Nos consta que un asiduo -e ilustre- lector de Las Tendillas opina, sobre el dicho signo, lo siguiente: "Las comas se plantan una a una, con mimo. No se siembran a voleo". Compartimos el criterio. Es la opinión de un profesional colosal.

Para otro lector, las… incorrecciones ortográficas no siempre constituyen motivo de rasgarse las vestiduras… Porque, no siempre impiden al lector entender lo que el… escribidor de turno quiso significar. No podemos compartir el criterio de este lector. ¿Razones?: Las faltas de ortografía nunca dicen nada a favor del que escribe. Y suponen, siempre, una falta de consideración respecto del lector. Asimismo, el uso incorrecto de la coma supone, casi siempre, además de la falta de ortografía, un error sintáctico que no facilita al lector la compresión de lo que lee.

Pero el… "error sintáctico" no es patrimonio exclusivo del… escribidor del momento: Los lectores (unos más que otros) no estamos libres de incurrir en despropósitos lingüísticos:

Sucedía allá por abril-2008. Las Tendillas publicaba, en este mismo periódico, el Día de Córdoba, artículo con el siguiente titular: "Bacigalupo y su sintaxis". Aludíamos al caso de un condenado que instó aplicación del artículo 2.2 del código penal vigente que establecía: "… tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, AUNQUE…/… el sujeto estuviese cumpliendo la condena".

En sentencia del TS, (679/2007) de la que fue Ponente y Presidente de Sala un tal Enrique Bacigalupo, se deniega la petición formulada "… dado que la condena fue cumplida.../... y que el efecto retroactivo de la ley penal más favorable sólo alcanza a los casos en los que "el sujeto estuviese cumpliendo la condena" (art. 2.2 CP.)".

Un estudiante que haya superado EGB sabe que "AUNQUE" introduce una subordinada concesiva. En consecuencia, el… el efecto retroactivo de la ley penal… expresado en la oración principal procede en todo caso. Ouséase: Bacigalupo incurre en ignorancia supina: Confunde una proposición concesiva con una condicional. Como confundir… "sintaxis" con "sin taxis". ¡Increíble!