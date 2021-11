Sexta 'olita'

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, descartó a principios del pasado mes de octubre una sexta ola del coronavirus a corto plazo, en base a los buenos datos de la pandemia que había por entonces. Claro, lo dijo porque hace apenas un mes la situación era otra y ahora en noviembre los parámetros están cambiando. Tanto, que en Córdoba llevamos ya un par de jornadas rozando el centenar de casos, mientras que la tasa de incidencia va sumando puntos día tras día también. Es más, Simón también llegó a decir que a España llegarían pocos casos de covid-19 y aquí en Córdoba ya hay más de un millar de víctimas mortales.

En fin, que eso de que empiece una sexta ola como que no, que no nos interesa a nadie, y menos a las instituciones públicas y sanitarias. Es decir, que está todo controlado y que son brotes puntuales, que los ingresos no son tantos y el número de víctimas mortales se mantiene. Mejor, una olita, pequeñita, de esas que no mojan y que llegan a la playa sin fuerza, y a nosotros casi que ni nos roce.

Y mejor que sea así, porque en menos que cante un gallo están aquí las navidades y, ciertamente, sería insoportable pasarlas como el año pasado, que bastantes sacrificios hicimos todos. A estas alturas ninguno queremos que nos encierren de nuevo casa -por cierto, que aquella decisión fue algo inconstitucional-, que nos pongan horarios de recogida como si fuéramos púberes o nos limiten el número de personas en un establecimiento.

Y menos aún con todo lo que nos espera en las próximas semanas porque, atención, Mariah Carey ya ha dado por inaugurada la temporada navideña. Será que escuchar su archiconocido y pegadizo villancico All I want for Christmas es suficiente para comenzar a celebrar estas fiestas antes de que el mismo tema -que esperamos de manera estoica- nos golpeé, resuene en bucle, y machaque la cabeza a partir de diciembre en Córdoba, o no, porque la playlist del espectáculo de luz y de sonido de la calle Cruz Conde aún no es público. Mientras tanto, los operarios de Iluminaciones Ximénez siguen montando las luces que nos acompañarán y deslumbrarán durante todas las tardes a partir del 3 de diciembre y hasta el día de Reyes de manera repetitiva y machacona, que aquí también se ha adelantado la fecha inaugural de la Navidad, no vaya a ser Córdoba menos que Vigo o que Mariah, por favor.