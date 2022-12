Mariah Carey no se va

Hace justo una semana que Córdoba encendió la Navidad y lo hizo no exenta de problemas, ya que como el adagio sobre el que se basa la ley de Murphy, si algo puede pasar, pasará; Cruz Conde y gran parte de la ciudad se quedaron sin luz para asombro e incomprensión del respetable. Salvada esta memorable incidencia, y las que han pasado esta misma semana por una "pérdida de potencia" -que ha dejado al público sin montaje de luz y sonido en varias ocasiones-, lo que es bien cierto es que el espectáculo es el mismo de todos los años. La misma decoración, la misma cadencia en el juego de luces… todo igual.

Vamos, que de sorpresa ninguna, salvo la playlist, en la que tampoco faltan Mariah Carey y su ya archiconocido All I want for Christmas is you -un villancico de récord y que se repite de manera machacona desde 1994- y Last Christmas de Ariana Grande, que ya sonó el año pasado. La única novedad de este año es la inclusión de Feliz Navidad, de Boney M y el clásico Navidad, Navidad, interpretado por Luis Miguel. A falta de imaginación o de conocimiento, en el espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde, además de repetitivo, siguen sin sonar villancicos clásicos; vamos, que quien o quienes eligen los temas deben pensar que eso de que suene Ya vienen los Reyes Magos o Los peces en el río debe ser algo demasiado antiguo o, peor, algo fuera de lo común.

Y Córdoba, en esto de las luces de la Navidad, tiene un duro competidor a escasa distancia. Es el caso de Puente Genil, donde merece la pena ir para ver cada año su alumbrado, que varía cada temporada para deleite de quien acude. Un poco más lejos y, sin salir de Andalucía, la calle Larios de Málaga es otro de los lugares que más turistas recibe. Y aquí nos quedamos con un espectáculo que se repite año tras año, con un medio arco y poco más; pero sí, que no falte Mariah Carey.

No estaría mal que el montaje de la calle Cruz Conde de Córdoba, que en su día fue una gran apuesta municipal, se reinventase o actualizase para poder competir, no digo ya con Vigo y su exacerbada propuesta de 11 millones de luces led, sino con algo más cercano. No dudo que las intenciones sean buenas y que las expectativas que se generen son altas cada año con este espectáculo, pero como pasa con la Cabalgata de Reyes Magos cordobesa, también se puede mejorar de una vez por todas.