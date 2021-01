Santa María de Trassierra: el calor

Respecto del término -"calor"- que utilizamos en el encabezamiento de esta "opinión", el amable lector que tenga a bien echarle un vistazo podrá comprobar que el diccionario oficial le atribuye una retahíla de acepciones. Pero, además del "calor" que podríamos considerar normal, existe otro: Se trata de un tipo de "calor"… especial, único…. Nos parece así por mor de las circunstancias que en el mismo concurren. A saber (y entre otras): Ni siquiera aparece registrado en el DLE, a juicio de Las Tendillas.

Además, no es función de cuestión climatológica alguna. Ni tiene que ver con la deplorable situación a la que algunos de nuestros responsables de la res pública nos han llevado. Prueba de tan desastrosa -y calamitosa- situación nos viene servida por un hecho irrebatible: Hoy por hoy, -y habida cuenta de la nefasta actuación de los dichos responsables políticos de la sanidad pública- somos el país que registra la más alta tasa de mortalidad del planeta llamado tierra, y en el que las vacunas anti covid-19 ya no son una… esperanza: Falta gente para aplicarlas. Por lo visto, los militares solo sirvieron para recoger cadáveres. El salvar vidas no parece motivo de preocupación.

Sí constituye… fundada -y justificada- "esperanza" el… "calor especial" procedente de actos solidarios que (como los que indicamos seguidamente) nunca faltan:

Hace tan solo unos días, el autor de esta opinión tuvo ocasión de leer publicación difundida por Cáritas Diocesana de Córdoba. Un grupo de pintoras vendió sus cuadros en una exposición. La cantidad recaudada fue donada, íntegramente, a la dicha Institución, e "… irá destinada al acompañamiento a familias vulnerables".

Pero, por fortuna, el dicho… suceso no tiene la condición de "único": El autor de Las Tendillas pudo comprobar -por percepción directa- como doña María José Fernández Serrano -representante de la alcaldía de Córdoba en la barriada Santa María de Trassierra- en un alarde de fraternidad -y caridad poco (o nada) frecuente- tuvo a bien, una vez más, acudir a Felicitar la Navidad a las "Hermanitas de los Ancianos Desamparados" y a los residentes que las dichas religiosas atienden a diario con todo lujo de cuidados y cariño fraternal.

Conclusión: Hay actuaciones (muchas) que, inexorablemente, devienen en un "calor"… con rango de "especial". Se llama "calor humano".