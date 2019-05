Promesas, juramentos y otras lindezas

No descubrimos la pólvora si aseveramos que, para que se haga efectiva la constitución de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) es… conditio sine qua non que, previamente, los integrantes de las susodichas Cámaras -señores parlamentarios- han de asumir el irrenunciable compromiso de ejercer sus funciones con rigurosa observancia de las disposiciones legales vigentes y, más concretamente, de la CE.

Igualmente, resulta de dominio público la fórmula preestablecida para el acatamiento de las susodichas normas. Y que no son -o no deben ser- otras que los ya conocidos términos "juro" o "prometo" (ejercer las funciones propias del cargo con riguroso cumplimiento de las indicadas normas).

No obstante ello, quienes tenemos la capacidad de soportar la emisión de los dichos actos, tenemos que ver cómo, con más frecuencia de la deseada, las dichas… "fórmulas" son objeto de modificaciones, posiblemente muy del gusto e interés del parlamentario de turno, pero no siempre respetuosas con las reglas gramaticales, el sentido común y, sobre todo, con el Derecho. Algunos… ejemplos: No resulta sorprendente la conocida -y usada- fórmula del… "prometo por imperativo legal". Seguramente que, la dicha fórmula ha de contar con el "visto bueno" del TC. Pero gramaticalmente, (la dicha fórmula) adolece, a juicio de Las Tendillas, del peor de los defectos en que puede incurrir un escribidor u orador: la redundancia. Resulta, siempre, innecesaria. Porque, tanto la "promesa" como el "juramento" llevan implícito el dicho pronunciamiento, naturaleza o carácter "imperativo" del acatamiento.

Especial cuidado deben observar los parlamentarios que -como es el caso de los presos del llamado "procés- fueron objeto de una Resolución Judicial con una finalidad concreta: "prometer" o "jurar" el cargo. En este supuesto, las alusiones de los procesados a la inexistente… "república catalana", a la auto proclamación de su condición de "presos políticos" o al… "tenemos que hablar" con el presidente del Gobierno in pectore podrían implicar, además de la nulidad del dicho acto de acatamiento, el incuestionable quebranto de las medidas cautelares impuestas mediante la Resolución Judicial de la que hacen uso indebido incurriendo, así, en delito contra la Administración de Justicia expresamente tipificado en el Código Penal vigente.