¡Miedo me da! (y II)

El titular con el que encabezamos esta opinión no es cosecha del autor de la misma, lo que justifica el entrecomillado del mismo, del que hacemos uso. En efecto, lo copiamos literalmente de publicación de don Juan Ruz -director y periodista de el Día de Córdoba- en la que alude a una proyectada "modernización" -otra más- del sistema educativo, posiblemente muy generoso él, de por sí, en "modernizaciones", pero de utilidad más que dudosa.

Como ya dejamos indicado en la "opinión" que precede a ésta, el autor de Las Tendillas comparte totalmente el "miedo" del citado periodista. Pero es más: lamentablemente, raro es el día en que los medios de comunicación no nos amargan la existencia con una nueva "ocurrencia" so pretexto de "modernizar" un sistema educativo que hace aguas por doquier. Ejemplos no nos faltan:

Actualmente, los responsables proyectan una reforma del sistema educativo la mar de original: Si -por mor de la misma- prospera la… iluminada iniciativa que referimos, ya mismo nos encontraríamos ante un modelo educativo en el que, por lo visto, el efecto… "modernizador" consistiría en que el profesorado sería objeto de valoración por parte del alumnado.

A tenor de la información de que dispone el autor de esta "opinión", la iniciativa en cuestión ya se viene aplicando en alguna Comunidad Autónoma española.

Queda por ver el resultado -en su caso- de la aplicación de la dicha medida. Es decir: No sabemos si redundará en una mejor calidad de la enseñanza o supondrá el tiro de gracia de la misma.

Mucho nos tememos que la implantación de este sistema de evaluación del profesorado no estaría exento de dificultades técnicas de cierta envergadura. Entre otras, porque, el alumno es, por definición del diccionario oficial, "Persona que recibe enseñanza, respecto de un profesor o de la escuela, colegio o universidad donde estudia". Es decir: el alumno es un mero sujeto pasivo en la clase. Pero esta cualidad no impide la evaluación de la labor docente. Todo lo contrario: puede y debe ser rigurosamente controlada. Pero por las autoridades académicas que corresponda (que "haberlas haylas". Y para eso están).