IRPF: ¿'zuto' o 'muete'?

En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús preguntándole: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: En verdad, en verdad os digo que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. (Marcos 9:38-42). Ay, volver a ser un niño, como cantan Los Secretos -Con la inocencia más graciosa / que apaga el tono de la rosa / con ese brillo que te vuelve un niño...-. De niño nos gustaba jugar a aquello de preguntar: ¿qué prefieres zuto o muete? (en lenguaje adulto, susto o muerte). Ante tal disyuntiva, lo lógico era decir zuto… ¡quién iba a querer la muete! Entonces el juego seguía con un tímido uuuhhh!!! por parte del asustador. La reacción del asustado era siempre la misma: ¡uy, qué zuto! El chiste llegaba cuando te decían: "aaaah, haber elegido muete!

Si es usted uno o una de los cuatro millones de trabajadores que han estado o están en un ERTE en España le recomiendo que, para impedir que se haga mala sangre con el IRPF, se tome como un niño o niña esa pregunta que ahora en modo figurado le va a hacer Hacienda cuando haga la declaración de la Renta. ¿Qué prefiere, susto o muerte? Quien avisa no es traidor, el fisco ha puesto ya la venda antes de la herida anunciando que va a darle al ERTEcontribuyente seis meses en plazos para devolver eso que, al fin y al cabo, parece que solo ha sido un préstamo. A preparar la vaselina, toca. El problema de tener que devolver parte de lo prestado radica en las retenciones del IRPF que practica el SEPE. El Servicio Público de Empleo entrega todo el dinero, sin retener nada de impuestos, pero ese dinero no está exento de IRPF, por lo que es un dinero a pagar al hacer la declaración. Igualmente, la empresa retiene menos. ¿Pero cuánto me saldrá a pagar?, se preguntarán. Eso depende de la duración de cada ERTE y del nivel de ingresos de cada uno. Si, por ejemplo, ha estado cuatro meses en un ERTE y tiene un salario de 24.000 euros al año y más, debe guardar entre 1.000 y 1.300 euros, que es lo que les podrían hacer pagar cuando haga la declaración de la Renta.

La clave está en el número de pagadores que han tenido los trabajadores que han estado en esta situación. Si hubiera sido un año normal, los declarantes habrían tenido un solo pagador: la empresa para la que se trabaja. Sin embargo, a esto hay que añadir el cobro de las prestaciones del SEPE -otro pagador-. La condición para estar exento de hacer la Renta si se tiene un único pagador es tener unos ingresos mínimos de 22.000 euros y con dos pagadores o más, de 14.000 euros. Hacienda ya ha iniciado el envío de las cartas informativas al colectivo de 327.000 afectados que el año pasado no tenía que declarar y este año sí deberá hacerlo. Esas cartas, mejor leerlas con los ojos de un niño a quien el fisco le pregunta si prefiere zuto o muete.