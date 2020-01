La Fiscalía: ¿Más centros?

Cuando el autor de esta columna se dispone a elaborarla, he aquí que topa con un motivo que considera suficiente para la redacción de la misma. Y ello, por mor de noticia que publica este periódico, El Día de Córdoba, edición del lunes pasado, y que reza como sigue: "La Fiscalía pide más centros específicos para jóvenes con psicodeficiencia". Podemos concluir, con la claridad del sol de mediodía, en el decir de Las Partidas, algunas… obviedades que, a nuestro juicio, bien merecen un comentario que trataremos de simplificar:

En primer lugar, resulta incuestionable que, en la Comunidad Autónoma Andaluza, no parece que andemos precisamente sobrados de lo que la dicha Fiscalía denomina "centros específicos para jóvenes con psicodependencia". Cierto. Pero, la… carencia a la que aludimos no nos parece exclusiva de los… "jóvenes": Se trata, a juicio de Las Tendillas, de una muy larga serie de penurias -que incluyen la falta de "centros"- de variada naturaleza, extrapolables -en todo caso- a muchos mayores, que vienen resultando ser víctimas de deficiencias que las distintas Administraciones están obligadas a evitar por imperio de la Ley.

En todo caso, es de agradecer que el Fiscal Delegado de Protección de Personas con Discapacidad en Andalucía, don Fernando Santos Urbaneja, haga expresiva su preocupación por las necesidades de los afectados de "psicodeficiencia". Porque, como resulta de dominio público, son muchas las personas -"jóvenes" y mayores- afectadas de alguna discapacidad intelectual u otros trastornos de la conducta. Igualmente, también parece que son muchas -y de variada ralea- sus… "necesidades", que, en todo caso, claman al cielo por soluciones de carácter inaplazable.

En todo caso, y respecto del dicho colectivo de "psicodeficientes", apostilla la Fiscalía que… "en no pocos casos terminan en prisión". Nos parece muy bien que los autores materiales de cualquier delito "terminen en prisión"… pero con sus secuaces. Porque nos parece de justicia que se aplica el principio de causalidad que establece: "La causa de la causa es la causa de lo causado" (Causa causae est causa causati). De hacerse así, terminarían… "en prisión" no solo los autores del delito, sino también quienes lo propiciaron. Disponemos de pruebas de que, como las meigas, haberlos haylos, como -a buen seguro- no ha de ignorar el prestigioso jurista y Fiscal, señor Santos Urbaneja.