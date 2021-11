Chorro polar en Capitulares

Hace apenas una semana, mi compañero Ángel Robles avanzaba en las líneas de este periódico que se avecinaba el primer zarpazo del invierno y que Córdoba iba a recibir un chorro polar con un acusado descenso de las temperaturas. Basada su información en los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la previsión se ha cumplido y estos días hemos tenido que sacar los abrigos y las bufandas y hemos tenido que darle al on a la calefacción en casa porque las temperaturas sí que han bajado de forma acusada. Y digo lo de darle al on porque se ve que en Capitulares o viven en una primavera continua o tienen el termostato averiado.

Y es que la sala de prensa provisional habilitada para los medios de comunicación -el mismo lugar donde algunos recibimos la vacuna del coronavirus allá por el verano- carece de cualquier sistema de calefacción, ya sea por mantener la piedra en buenas condiciones, ya sea por cualquier otro motivo, que allí hace un frío que pela, tanto que hasta el posible que algún que otro pingüino encuentre refugio. Para los periodistas que de vez en cuando vamos al Consistorio resulta bastante lamentable tener que acudir con nuestros ordenadores, cámaras de televisión, de fotografía o sistemas radiofónicos a un lugar en el que el frío en este otoño que agota su existencia no da tregua. Sin poder quitarnos los abrigos y/o chaquetones o las bufandas , entrar en esta sala es todo un reto a la supervivencia para el más común de los mortales. Que se lo digan a los dirigentes institucionales que protagonizan las ruedas de prensa diaria y que esperan su turno con el abrigo puesto por no coger un resfriado inoportuno.

No es que en Capitulares quieran convertirnos en memes en las redes como los que protagonizan los sufridos reporteros de televisión cuando caen las primeras nevadas y se tienen que ir al pueblo más remoto de la España vaciada de Soria para mostrar que la nieve les llega por la rodillas o cuando hay inundaciones tienen que meterse en el charco más grande. No digo yo eso, ni tampoco quiero pensar que aclimatar o, digamos, acondicionar esta sala de prensa sea algo imposible para los que dirigen el cotarro en el Ayuntamiento. Pero no estaría de más que alguien tome nota antes de que el chorro polar siga haciendo de las suyas, más que nada porque para algunos es un lugar de trabajo que debería estar en mejores condiciones climáticas, por nuestro bien y el suyo, vaya.