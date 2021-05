La Champions de los pobres

Dice Salvador Fuentes, a la postre presidente de la Gerencia de Urbanismo, que el hecho de que Amazon llegue a Córdoba nos va meter en la Champions europea de la logística. De todos es conocido cómo se las gasta el edil del PP en las ruedas de prensa con los profesionales de los medios de comunicación y en sus comparecencias no faltan chascarrillos, que de vez en cuando bien. Ya fuese por buscar el titular, que lo consiguió, ya fuese por hacer un uso inteligente de la comparación de la Champions -por aquello de que se supone que la juegan los mejores equipos-, no creo que ayer se acordara de que Córdoba también está en otra liga de campeones, pero ni de logística, ni de la económica, sino en la liga de los barrios de más pobres de España y que, desgraciadamente, lidera.

De nuevo, el estudio de Indicadores Urbanos 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE) nos ha devuelto a la realidad. La ciudad de Córdoba tiene cinco de los 15 barrios más pobres de España y la segunda tasa de paro más elevada del país. Eso sí que es estar en una Champions, en la que en lugar de ganar se pierde y en la que, cada año, Córdoba va alcanzando los puestos más elevados e, incluso entre los primeros. Menos mal que no nos dan una copa por eso.

Pero, claro, parece que la llegada de la base logística del Ejército de Tierra a la capital o que el gigante de Amazon se instale aquí va a resolver el futuro laboral y económico de una ciudad que necesita más que nunca un cambio de modelo productivo, y aunque parece que ya están poniendo los primeros mimbres esos ni tan siquiera se acercan a Las Palmeras, Sector Sur, Las Moreras, Guadalquivir o El Higuerón, que son cinco de los barrios de España con los peores indicadores económicos y laborales de toda España.

Me pregunto que si eso de jugar en la Champions logística de Europa va a ser la panacea y que gracias a ello estas cinco barriadas de la capital se van a asemejar a los mejores equipos europeos porque van a recibir más financiación, se les va a procurar medidas para salir de esta situación y allí el paro va a ser un sueño en vez de una realidad tozuda que no deja desaparecer y que, además, parece arraigarse cada año. Eso de estar en el top logístico debe ser algo grandioso, pero que ninguna administración ponga pies en pared y de una vez por todas acabe con la situación de estos barrios no es de recibo.