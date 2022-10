Carta a un lector (y IV)

Repito en este espacio lo ya dicho en otros anteriores: "…nunca tuve la condición de alumno; porque no recibí enseñanzas de nadie…". Pero sí: Tuve el honor de recibir un WhatsApp de una asidua, y culta, lectora, Ana, que ha tenido a bien, no solo leer mi publicación, sino, además, remitirme comentario crítico de la misma:

"Buenos días. Que digo yo: Cuando te presentaste por libre a los exámenes, un profesor debió ponerte una nota (presiento que muy alta) tras un proceso de evaluación en el que estimó que tus conocimientos de la materia eran más que adecuados, que eras apto para obtener un título y que el rendimiento había sido el que se esperaba de ti. Fuiste un alumno por libre, pero un alumno. Así lo entiendo yo".

Ana me remitirme, además, fotocopia del diccionario de la RAE -acepción 3- comprensiva de significado del término… "Evaluar": "Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos".

Debo advertir que, para un servidor, el diccionario de la RAE viene a ser algo así como… "La Constitución" del lenguaje: lo que diga La RAE va a misa.

Dicho lo cual, volvemos a la… "evaluación" -que invoca Ana-. Obviamente, no comparto su… "entiendo": "Para obtener un título" hay que superar un "examen", que no debemos confundir con la "evaluación". Son términos distintos, a juicio del autor de esta publicación: El… "examen" tiene al alumno como sujeto activo. La… "evaluación" tiene como sujeto activo al profesor. En consecuencia, la… finalidad (de ambos vocablos) también es diferente.

Dicho en otros términos: Por mor de la "evaluación", el docente… "estima los conocimientos, aptitudes y rendimiento (en general) de los alumnos". "Para obtener un título" tenemos que acudir al Órgano Administrativo competente (que no es, precisamente, el docente).

Por otra parte, la aplicación de la "evaluación" tiene sus límites. Entre otros, que, como las meigas gallegas, haberlas haylas (aunque nadie crea en ellas); no es aplicable a todo el que estudia: Solo resulta de aplicación a quien tiene la condición de alumno. Ouséase: A la "Persona que recibe enseñanza,…". No es mi caso: No recibí enseñanza de nadie. Tampoco fui evaluado. Para ello se precisaba la condición de alumno… que nunca tuve.