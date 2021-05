El Alma de los Patios

Puedo prometer y prometo que no es nada fácil ser jurado del concurso municipal de Patios de Córdoba. Doy fe de ello. Tienes que juzgar 50 recintos en los que sus propietarios y cuidadores se han dejado el alma a la hora de presentarlos. No todos pueden recibir premio y eso, en cierto modo, es lo malo, pero no nos olvidemos que se trata de un concurso en el que se compite. Estoy convencido de que todos y cada uno de ellos, tan singulares, tan diferentes, tan únicos, vienen a engrandecer aún más una Fiesta que es muy grande, tanto que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, aunque quien la engrandece de verdad son sus propietarios y cuidadores, esas personas que abren altruistamente las puertas de sus casas durante dos semanas para recibir miles de visitas, esas personas son el verdadero Alma de los Patios de Córdoba.

Por eso, cuando se habla de que Martín de Roa, 7 ha recibido la Mención de Honor de la edición 2021 yo prefiero pensar que quien la han recibido son Juan y Rosa María Collado, por el cuidado de este recinto que tiene uno de los mejores conjuntos de pozo y lavaderos al aire libre, de variedad floral y de tejados a distinto nivel del certamen. Que la Comunidad de Vecinos de Marroquíes, 6 ha obtenido el primer premio en arquitectura antigua por el cuidado de ese minibarrio ubicado en el barrio de Santa Marina que es Marroquíes, 6; y que Maribel Navajas y Pedro Montes han conseguido también el primer premio, en esta ocasión en arquitectura moderna, por su insuperable patio de Parras, 5, en el año en el que han decidido retirarse de la Fiesta de los Patios. Que los segundos premios han sido para Ana Muñoz (patio de Tinte, 9) y Cristina Bendala (Plaza de las Tazas, 11); los terceros para la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses (San Basilio, 44) y Meritxell y Ara Valle (Martín de Roa, 2); y los cuartos para Araceli López (San Basilio, 40) y la Comunidad de Vecinos de Chaparro, 3 (Chaparro, 3).

Que los quintos premios han sido para Carmen Ibáñez e Ignacio Álvarez (patio de San Basilio, 14) y Rafael Barón (Pastora, 2); que los sextos para la Comunidad de Vecinos de Isabel II, 1 (Isabel II, 1) e Isabel Luque (Duartas, 2); que los séptimos para Rosario Cantillo (Parras, 6) y Gabriel Castillo y Julia Cordero (San Juan de Palomares, 8); y que los octavos premios han sido para Luisa García (Maese Luis, 22) y Juan Jiménez e Isabel Martínez (San Basilio, 20). Y también prefiero pensar que los premios a los patios singulares son para la familia Torrealba (patio de Céspedes, 10), la Comunidad de Vecinos de Martínez Rücker, 1 (por Martínez Rücker, 1), Juana Romero (Zarco, 15) y Virginia Molina (Frailes, 6). Prefiero pensar que más que a los patios los premios se le dan a las personas que hacen posible que luzcan como lucen. No olvido al resto de participantes, porque todos los participantes son el Alma de los Patios de Córdoba.