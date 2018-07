Un desfile de personajes

La ficha 'MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN: EL DESAFÍO: MISTERIOSO' VVAA.Panini. 232 pág. 22 euros.

Solo por los episodios escritos por Dan Slott y dibujados por Marcos Marín, ya merecería la pena leer El desafío: Misterioso, tomo vigésimo sexto de la recopilación de The Amazing Spider-Man en la colección Marvel Saga, pero es que el volumen ofrece otros interesantes episodios firmados por Michael Lark, Mark Waid, Fred Van Lente o Barry Kitson. Son los números 618 a 624 de Amazing y los 4 a 6 de Web of Spider-Man, todos publicados originalmente en 2010. Mysterio, la Gata Negra, el Señor Negativo, Morbius y el (nuevo) Buitre asoman por estas páginas en las que el Hombre Araña hará frente a la resurrección de antiguos miembros de la Maggia, mientras Peter Parker procura que Flash Thompson no abandone su dura rehabilitación.