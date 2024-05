Córdoba CF - Atlético Sanluqueño: La segunda plaza pasa por El Arcángel

El Córdoba CF busca apalabrar la segunda plaza de la tabla con una victoria este sábado en El Arcángel ante un necesitado Atlético Sanluqueño. Los blanquiverdes, tras el ascenso consumado del Castellón, tienen que optar a este nueve reto que tienen por delante en esta recta final de la fase regular en el Grupo 2 de Primera Federación. Eso sí, para lograrlo, los de Iván Ania deben recuperar el gen competitivo que perdieron en la última jornada ante el Recreativo Granada.

Con el Castellón ya saboreando su salto de categoría, el Córdoba CF quiere llegar en las mejores condiciones al play off para poder dar así el salto al fútbol profesional. Para ello, los de Iván Ania buscan atar antes una segunda plaza que ostentan desde hace varias jornadas. Ahora mismo aventajan en seis puntos al tercero, un Ibiza que visita el domingo Castalia y que recibirá el sábado 18 a los blanquiverdes en Can Misses.

Para ir a Ibiza con la tranquilidad suficiente, los blanquiverdes deben ganar al Atlético Sanluqueño y recuperar las sensaciones de juego que se perdieron ante el Recreativo Granada. Por ello, la cita en El Arcángel ante los gaditanos no es una más. De hecho, tiene una vital importancia para el devenir de la competición. Eso sí, los de Abel Segovia no lo pondrán nada fácil porque están en una situación parecida, aunque ellos en busca de la permanencia matemática.

Con seis puntos de renta sobre la zona peligrosa, el Atlético Sanluqueño llega a Córdoba con el objetivo de sumar para estar más tranquilos en las dos últimas citas ligueras. Además, los de Abel Segovia se presentan en El Arcángel tras encadenar una racha de tres citas sin perder, en las que sumó siete puntos de nueve posibles y dejó su portería a cero.

Con un duelo con mucho en juego tanto por arriba para el Córdoba CF como por abajo para el Atlético Sanluqueño, todo dependerá de los detalles y de quién sea capaz de llevar a su lado el choque. Los dos equipos tienen una idea clara de dominar con el balón controlado, por lo que ahí estará la clave de un encuentro que debe servir para dar una nueva alegría al cordobesismo en El Arcángel.

Con todos los jugadores disponibles, Iván Ania podrá volver al once inicial que venció hace dos semanas al Málaga en El Arcángel. Albarrán ya está de nuevo disponible tras cumplir un partido de sanción y las variantes realizadas en Granada no terminaron de cuajar, por lo que es probable que se den los regresos de Diarra, Toril e incluso Adilson Mendes al equipo titular.

Por su parte, el Atlético Sanluqueño, que perdió con los blanquiverdes en el partido de ida por 1-2, no podrá repetir el once inicial que se impuso en la anterior jornada al Alcoyano en El Palmar. Abel Segovia no contará con el sancionado Viti, que debe cumplir un duelo de castigo por acumulación de amonestaciones. Por otro lado, los gaditanos se presentarán en El Arcángel con los excordobesistas Fer Román, Zelu y Airam Cabrera como jugadores importantes de un equipo que tiene en sus filas también al cordobés Luis Vacas. Todos son titulares y estarán en el verde del coliseo ribereño.