Martes de Feria en Córdoba: "Calienta, que sales"

La Feria de Córdoba sigue su curso inexorable un día más. Impasible ante el castigo a la que es sometida, inalterable a la lluvia, entera y dispuesta para el que la quiera. Es martes 23 de mayo de 2023: cuarto día y quinta noche de feria.

Por la mañana vuelve a aparecer modesta y recogida, sobre las 14:30 la empiezan a habitar y la inercia hace el resto hasta que vuelve a amanecer. Su ciclo de vida no tiene misterio: nace, vive y vuelve a nacer. Así, nueve días. La feria es, para algunos, "todos los días lo mismo". Para otros, cada día es un debut, un regate nuevo por hacer, un bazar de oportunidades: "Calienta, que sales".

"El martes de feria es siempre como un martes de Champions", aseguraba un chaval a las puertas de la caseta de la UCO, mientras sus amigos le aplaudían la comparación. Para Victoria, el martes está tradicionalmente fijado como el día de las mujeres en la feria. "No sé por qué, pero me suena que es así..., nosotras por lo menos quedamos siempre los martes para comer", afirmaba como portavoz del grupo. Será casualidad o condicionamiento, pero sí que se notaba más presencia femenina reunida.

Indagando al respecto, la única coincidencia rescatada de la hemeroteca reciente responde al martes de feria de 2021, cuando las cordobesas se reunieron en la Plaza de Las Tendillas vestidas de gitana para celebrar el día de la Virgen de la Salud, después de que esa edición quedara suspendida por el Covid.

De vuelta al martes del presente, había a quien ya se le estaba haciendo demasiado larga la semana. "Mi voto el domingo para el partido que rebaje un par de días la Feria de Córdoba", escribía Melquíades para agitar los tendidos de Twitter. Exportada la propuesta hasta el albero de El Arenal, las opiniones iban generalmente en contra de reducir la Feria, aunque tampoco sea éste el lugar más idóneo para hacer una encuesta.

A la hora del almuerzo, el interior de las casetas volvía a ser un hervidero de gente en este cuarto día de Feria: reuniones de amigos, compañeros de empresa, familias... En La Villa de Verde y Albero, una de las casetas que más éxito demuestran por su ambiente a todas horas, daban comida para unas 500 personas. Algunas mesas superaban los 60 comensales. En La Cuadra se dibujaba el mismo cuadro, con camareros que no daban a basto para servir en mesas infinitas.

Al que no le guste la "cultura de la reserva" tendrá que irse acostumbrando y adaptarse, o morir improvisando. "En otros tiempos, no hace tanto, la gente iba más a comer fuera de la feria y luego venía. Ahora prefieren comer aquí porque la restauración ha mejorado mucho y ya estás en la feria", explica Fani, encargada de sala de La Villa. La inestabilidad meteorológica no está rompiendo además las previsiones que manejaban en un principio: "La lluvia nos ha hecho cancelar algunas reservas, pero hemos vuelto a completar las mesas conforme iba entrando gente sin reserva", indicaba Fani.

Coletazos de campaña electoral

La campaña electoral de Córdoba se sigue moviendo por El Arenal. Los líderes nacionales de los diferentes partidos aprovechan la Feria de Nuestra Señora de la Salud para apoyar a los candidatos municipales. Este martes ha tocado la visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, volcada con la confluencia de izquierdas Hacemos Córdoba y su alcaldable, Juan Hidalgo.

Tras la visita del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para arropar a José María Bellido en su reelección como alcalde de Córdoba, el Partido Popular (PP) ha abierto las puertas de La Despechá (el rebautizado nombre de su caseta) en su tradicional recepción de feria. Allí han estado miembros del gobierno municipal, candidatos en las listas del próximo 28M y altos cargos del PP andaluz como Antonio Repullo o Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía.

También ha habido espacio para reivindicaciones de la provincia. En la caseta de la Mancomunidad de Los Pedroches tomaba la voz la presidenta de la Plataforma Que pare el tren en Los Pedroches, Daría Romero, para denunciar el "aislamiento" de la comarca y las pésimas infraestructuras que tiene el Norte.