Juanma Moreno pide el voto en Córdoba para Bellido "para seguir consolidando el cambio en Andalucía"

El presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido a los cordobeses que voten el próximo domingo a José María Bellido -cabeza de lista de los populares a la Alcaldía de la capital- "para que ese cambio que se produjo hace menos de un año en Andalucía "podemos seguir consolidándolo". Lo ha hecho en su visita a la Feria de Córdoba en la que Bellido ha ejercido de anfitrión.

"Por muchas reformas que yo haga...si bajo los impuestos y los ayuntamientos no lo hacen, si quito trabas burocráticas y los ayuntamientos no lo hacen, si traemos una inversión extranjera y cuando van al ayuntamiento a por la licencia no se la dan, pues el cambio evidentemente no va a funcionar; por eso yo pido yo pido también ese voto para que el cambio siga progresando ", ha defendido.

Moreno ha insistido en que estas elecciones tienen mucha importancia para Córdoba, ya que, según ha destacado, no es lo mismo que José María Bellido siga siendo el alcalde de una ciudad "donde ha generado grandes proyectos, colocándola en la agenda política institucional de Andalucía y España, una ciudad que está transformando y mejorando de manera clara, contundente y diáfana, a que haya un cóctel de partidos tipo Frankenstein como el que tenemos en España con el señor Sánchez". Por ello ha defendido que le pide a los cordobeses que nos apoyen "para que en Córdoba tengamos una mayoría suficiente que nos de estabilidad institucional, estabilidad política y que nos sirva para que Córdoba siga avanzando".

El líder del PP andaluz se ha dirigido a quienes son muy críticos con las políticas que Pedro Sánchez lleva a cabo en el Gobierno de España para decirles que, ahora, con sus votos, "tienen una oportunidad de una u otra manera de censurar esas políticas; son unas elecciones que nos van a servir para el presente y el futuro de nuestros municipios y de nuestro país".

Recuperar la Diputación

Moreno también se ha referido a que "el PP sale a estas elecciones en Córdoba y su provincia a por todas, con ilusión y optando a todo" y en esa ilusión incluye la recuperación de "ese instrumento de transformación para la provincia, que la Diputación", ahora en manos del PSOE e IU, y la mayoría en Córdoba capital y en muchos de los pueblos de la provincia. "Hay una ola de cambio en Andalucía, que sigue vigente, y esa ola de cambio tiene que llevar a cambiar también las diputaciones que lleva gobernando el PSOE durante muchos años, así como muchísimos ayuntamientos donde desde el año 1979 están gobernando los socialistas". "

No obstante, ha admitido que el objetivo es "difícil" al tener "adversarios que están muy asentados sobre el terreno, que tienen instrumentos poderosos", si bien cree que "es hora también en la provincia de Córdoba de que muchos de los ayuntamientos cambien", remarcando que van "con los pies en la tierra, sabiendo que las elecciones siempre son complicadas y que hay que pelear hasta el último voto". En cualquier caso, Moreno ha enfatizado que salen "con la ilusión y el entusiasmo de optar a todo e intentar no solamente ganar y gobernar en la ciudad de Córdoba y en la mayoría de los municipios de la provincia, sino también lograr la Diputación".