Subir o bajar impuestos, el eterno debate

La fiscalidad, el modelo económico para la ciudad más allá de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, el comercio, el turismo, la falta de agilidad administrativa, la burocracia, cómo reducir la tasa de paro e incluso el uso de los remanentes en el Ayuntamiento de Córdoba han sido parte del debate electoral sobre Economía y empresa organizado por El Día, con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), que ha abordado una materia que habitualmente se queda apartada en este tipo de encuentros, donde las propuestas más áridas, como las fiscales y las gestiones administrativas que deben llevar a cabo las empresas de la mano de la administración pública, se van quedando atrás con respecto a otros asuntos que se hacen más públicos.

Recuperar la materia económica, que afecta a todos los cordobeses, ha sido el objetivo de este encuentro, que ha propiciado momentos de tensión entre Salvador Fuentes, el número dos de la lista del PP a la Alcaldía de la ciudad; el candidato del PSOE, Antonio Hurtado; José Carlos Ruiz Morales, el quinto integrante de la lista de Hacemos Córdoba; el tercero en la de Ciudadanos, Miguel García Capilla; y la de Vox, Yolanda Almagro, cuyas diferencias en los modelos económicos han quedado muy claras durante la conversación con una fundamental: subir impuestos a los que más tienen frente a la bajada de impuestos generalizada.

Moderado por la directora de El Día, Raquel Montenegro, el debate ha sido dividido en tres bloques, dedicados a los temas económicos que más preocupan a los cordobeses. Además, el público tuvo oportunidad de hacer preguntas a los candidatos, un momento que volvió a elevar la tensión en el salón de actos de CECO en torno a cómo afectará la Ley de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez o de cómo atajar la siniestralidad laboral desde la administración local.

¿Bajas o subir impuestos?

"Nosotros no entendemos que una ciudad pueda ser competitiva si no ajustamos la fiscalidad al bolsillo de los cordobeses y a las empresas", ha empezado así Salvador Fuentes su intervención para defender la bajada de impuestos que ha emprendido el gobierno municipal de PP y Cs, con el apoyo de Vox, en los últimos cuatro años. Para el actual teniente alcalde de Hacienda, "lo hemos hecho con criterio y rigor, siendo sensibles a los planteamientos del mundo empresarial y de sectores muy castigados" por la pandemia y, además, ha aprovechado para defender, antes de escuchar el criterio de los partidos que se oponen a esta medida, que "no se han mermado los servicios públicos" y que aún existe "margen de maniobra para bajar impuestos y seguir ofreciendo servicios de calidad".

Como no podía ser de otra manera, desde el bloque de las izquierdas, el PSOE y la coalición Hacemos Córdoba, integrada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes-Equo, Alianza Verde, Más País e Iniciativa del Pueblo andaluz, se han mostrado en contra de la bajada de impuestos generalizada y proponen un modelo fiscal progresivo, es decir, que pague más el que más tiene.

Antonio Hurtado ha defendido la importancia de la fiscalidad porque "es de donde se obtiene el 40% de los recursos municipales" y el margen para tocarlos "es muy escaso", por lo que, considera el socialista, "solo tenemos capacidad de establecer un un sistema de bonificaciones" que, en este caso, sería con tres criterios, las familias numerosas, aportación medioambiental y ecología, y creación de empleo.

"Si queremos servicios públicos de calidad, no podemos tener fiscalidad pobre", ha asegurado Hurtado, que afirma que la calidad de esos servicios públicos en Córdoba "es malísima, suspenden en todo". En este sentido, el alcaldable del PSOE ha aprovechado para criticar que hay 259 millones de euros de remanentes, mientras Fuentes ha explicado que se trata de 163 millones de euros y ha pedido a Hurtado que "repase las actas y mire los expedientes", a lo que Hurtado respondió "no me lo expliques, que no tienes ni idea, no me vas a dar tú clases a mi".

Ha sido el momento de más tensión en el debate, mientras los minutos de ambos partidos se iban consumiendo al discutir sobre el presupuesto y los remanentes. José Carlos Ruiz, de Hacemos Córdoba, ha aprovechado para entrar en la discusión y criticar que 163 millones se trata de "mucho dinero sin gastar", porque "los impuestos están para gastarlos y no para dejarlos guardados en las arcas municipales". Asimismo, ha mostrado documentos para demostrar que la bajada del IBI rústico no ha llegado a todos los vecinos de Córdoba: "¿A quien se le ha bonificado el IBI? ¿A casas superiores a 400.000 euros?", ha preguntado.

Ciudadanos se ha mostrado a favor de la bajada de impuestos porque "donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los cordobeses", pero, eso sí, Capilla, a pesar de ser parte del gobierno municipal, ha criticado que "si queremos usar los remanentes, tenemos que tener capacidad de ejecución, si el presupuesto se aprueba en abril o mayo, no hay capacidad", una situación que pasaba "incluso en la época de Isabel Ambrosio", ha criticado.

Desde Vox, "sí creemos que se pueden bajar radicalmente los impuestos", ha dicho Yolanda Almagro, que ha aprovechado para criticar que "no se ha cumplido" del todo lo pactado con el PP este mandato en cuanto a fiscalidad. Para Almagro, la reducción "radical" de impuestos se puede hacer "reduciendo los gastos, los cargos de políticos de confianza, suprimiendo concejalías, delegaciones que no sirven para nada, reduciendo subvenciones ideológicas, a sindicatos y patronal. Eso se consigue también controlando la ejecución del presupuesto, controlando cada factura que se paga, medir cada euro de inversión, no se puede subvencionar alegremente y sin retorno, hay que evaluar en qué beneficia a la ciudad", ha dicho.

El comercio y el turismo, en el foco

Más allá de la Base Logística del Ejército de Tierra, aunque será una revolución en materia de empleo para la ciudad, hay vida. Los partidos llevan propuestas en torno al turismo, que es el motor económico de Córdoba, y al comercio local, con debate en torno a la atracción de grandes empresas, el modelo "depredador" o el fortalecimientos de las pymes cordobesas "desde lo público". Casi todos han coincidido durante el debate en la importancia de poner a disposición suelo industrial para esas empresas logísticas que se instalarán próximamente en la ciudad y que, además, deben ir acompañada de medidas como el Ramal Central Mediterráneo o la Variante Oeste.

Desde Hacemos Córdoba se muestran radicalmente opuestos a estas ideas. El bloque de izquierdas quiere "gestionar desde lo público", incluso la Base Logística. "Gestionar solo se puede hacer desde dos planteamientos, uno es el depredador, permitir que vengan empresas de fuera, precarizando y temporalizando el trabajo y llevándose la riqueza fuera, y otra es desde dentro y desde lo público, siendo el Ayuntamiento el aliado de esas pequeñas empresas".

Antonio Hurtado también ha mencionado la necesidad de poner en carga una plataforma logística de promoción publica para gestionar el terreno industrial necesario para la BLET. En este sentido, ha hecho mención a Rabanales 21 y el sector de la ciencia y la tecnología.

Ciudadanos apuesta por fortalecer la promoción de la ciudad fuera de sus fronteras, una demanda constante por parte de los empresarios hoteleros, así como crear una concejalía que oriente a las empresas en sus trámites para vencer la burocracia actual. El PP, por su parte, considera que el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero servirá para complementar la actividad del de la calle Torrijos, mientras que en comercio apuesta por recuperar las tiendas de barrio y crear una Escuela de Comercio, como la de hostelería.

En el caso de Vox, la candidata a la Alcaldía ha hecho mención a la construcción, otro sector importante en la ciudad, y que servirá, dentro del programa de su partido, para rehabilitar los barrios de Córdoba, además de "apoyar al sector agroalimentario, porque la agenda 2030 viene a acabar con el sector primario español, la caza y los toros". En cuanto al comercio, ha hecho referencia a los parkings para dinamizar el sector en los barrios. "¿Para qué queremos una escuela de comercio si no vamos a tener comercio?, se cierran todos los días", le ha replicado a Salvador Fuentes y ha hecho referencia a potenciar el "turismo sanitario, promocionar que la gente venga a gastar a la vez que se opera".

Burocracia y tasa de paro

En el tercer bloque del debate económico de El Día se ha vuelto a evidenciar las diferencias entre los bloques de izquierda y derecha. Hacemos Córdoba y el PSOE apuestan por el empleo público, reforzar las bolsas de empleo y crear planes para los jóvenes. José Carlos Ruiz ha sido el único en mencionar la siniestralidad laboral, motivada por "las condiciones precarias" en las que se trabaja en muchos sectores, como la construcción.

Antonio Hurtado ha asegurado que hay plazas sin cubrir en las empresas municipales, lo que, a su juicio, "demuestra la pésima gestión de los recursos humanos que hace el Ayuntamiento". En este mismo sentido, Ruiz ha prometido que Hacemos Córdoba va a aumentar "hasta en 1.000 trabajadores" el contrato "para recoger la naranja en 60 días". Para ello, coinciden en agilizar los trámites en el Consistorio y el PSOE propone impulsar un plan de choque contra la burocracia.

Salvador Fuentes ha refutado estas propuestas y le ha preguntado a los representantes de la izquierda "¿Eso quién lo paga? ¿Cómo se mantiene?", en referencia al empleo público, del que dijo que "no cabe más gente en la barca de lo publico" y que "el empleo lo crea la ciudad, la sociedad y el empresario". Fuentes ha aprovechado para criticar que con la antigua corporación "Amazon se marchó a Dos Hermanas por incompetencia de la GMU" y que "nos encontramos una ciudad quebrada urbanísticamente" al llegar al Consistorio hace cuatro años y tras el gobierno de PSOE e IU.

Ha coincidido con Fuentes la alcaldable de Vox, que ha criticado "el modelo de Estado asistencial, que propicia inactivos", es decir, personas desempleadas que no buscan empleo, y ha asegurado que "el que crea empleo es el empresario", pero, para ello, "debe tener un ambiente adecuado, con una ciudad que dé buena imagen, con servicios públicos de calidad y bien dotados".

Asimismo, Yolanda Almagro ha sido la única representante en mencionar la falta de mano de obra cualificada que aseguran las empresas que existe en España y Córdoba. "Los sectores empresariales demandan mano de obra, la cantidad de trabajo que hay no se conecta con la cantidad de paro", una situación que, afirma, se soluciona "con itinerarios diseñados desde las empresas para la formación una labor de promoción en los colegios, porque tan maravillo es ser cocinero como ser abogado, artesano, orfebre, sectores que no encuentran relevo generacional".

En el mismo sentido se ha pronunciado Miguel García Capilla, y en un tono ya más conciliador, ha ahondado en el paro juvenil, femenino, y los barrios desfavorecidos por falta de empleo. En cuanto al empleo público, Ciudadanos propone impulsar la formación y digitalización de los empleados del Ayuntamiento para agilizar los trámites y, coincidiendo con el PP, poner en marcha la FP Dual.