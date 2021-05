Las mujeres de Córdoba llenan el centro de la ciudad de lunares y volantes

Las mujeres cordobesas se han unido para disfrutar de esta atípica semana de feria vistiendo sus trajes de flamenca y paseando por las calles de la ciudad para revivir el ambiente feriante típico de estos días señalados en el calendario del mayo cordobés.

La jornada de este martes ha reunido a mujeres que han acordado una quedada a media mañana para realizar un recorrido por el centro de Córdoba, desde la plaza de las Tendillas hasta el Puente Romano.

La promotora de esta idea es la diseñadora Basi del Río. Esta cordobesa ha impulsado la iniciativa en la que animaba a todas las cordobesas a sacar su traje de gitana del armario y poder lucirlo, además de promocionar la cultura cordobesa y también mostrar su apoyo a la moda flamenca, uno de los sectores más perjudicados por la pandemia.

La diseñadora ha reconocido que este proyecto supone un homenaje a todos los diseñadores de la moda flamenca: "Llevamos dos temporadas con nuestros trajes colgados, es necesario volver a diseñar, a coger nuestro lápiz, papel y volver a los tejidos, que tenemos ganas de empezar una temporada nueva".

La jornada ha contado con música y bailes de la mano de agrupaciones como Fitflamc, una escuela cordobesa que combina la fusión de pasos de fitness con el flamenco. La monitora Lourdes García, ha asegurado que dentro del protocolo de seguridad que se debe seguir cumpliendo, iniciativas como esta permiten disfrutar del ambiente de feria.

Además, la profesional espera que el año que viene los bailes se pueden celebrar en el albero del recinto ferial, aunque aún existe "mucho miedo", no obstante Lourdes percibe que la gente de edad más adulta sí esta concienciada con la situación provocada por el covid-19.

Desde el Coro Rociero Savia Cordobesa, Ana Luz López muestra su alegría de volver a vestirse de flamenca. Varias componentes de dicho coro han disfrutado de la incitativa, aunque otras integrantes no han podido asistir porque "unas tienen un poquito de miedo, otras tienen solo una dosis de la vacuna, pero las que podemos estamos aquí".

Ana Luz también destaca la ilusión de volver a vivir las próximas ferias y ha afirmado que, a pesar del apoyo recibido en el día de hoy, cree "que al ser un día entre semana no tiene la repercusión que tenía que haber tenido".

El grupo de amigas cordobesas Inmaculada, Lusitania, Ana y Marina han recordado que este martes es el día de la Virgen de la Salud, quien le da nombre a la feria cordobesa. "Nuestra feria esta dedicada a ella, hoy es su día, no se puede perder el sentido de la feria", han apuntado.

La social media Amalia González ha acudido a la cita ataviada con el traje de mujer cordobesa. Este se compone de una chaqueta corta, camisa con chorreras y falda tipo capa, aunque también se pueden usar pantalones. Este traje de origen ecuestre se completa con los botos como calzado.

"Me parece un iniciativa interesante, es otra manera de poder celebrar la feria, yo aprovecho cualquier momento para vestirme, la última vez en el Festival de Patios", ha declarado González, quien conoce el sector de moda flamenca.

La creadora de contenido ha afirmado que esta industria no tiene apenas ayudas, y destaca que dada su experiencia, en otras ciudades como Sevilla las asociaciones de este sector han recibido apoyo por parte del Consistorio. "Aquí, el Ayuntamiento debería escuchar a los diseñadores, que se reunieran con ellos e hicieran y promovieran acciones, como por ejemplo tener una pasarela de moda flamenca o de moda hecha en Córdoba; sería una opción muy interesante".

"En Córdoba hay un talento brutal, hay ciertos diseñadores que no son visibles, siempre destacan a los mismos que tienen una experiencia profesional importante pero hay otros con trayectorias increíbles", ha añadido Amalia González.

Por su parte, la modelo Eloísa Jurado, que ha acudido a la cita con su bebé, ha asegurado que le "encanta la moda flamenca, a pesar de no haber feria que no se pierda lo tradicional". La profesional trabaja en pasarela y fotografía y señala que "se ha notado mucho" la situación al no haber ningún tipo de evento, y espera "volver con más fuerza que nunca".

La delegada de Turismo, Isabel Albás se ha desplazado a la plaza de las Tendillas para conocer a las cordobesas que han participado en la quedada. Así, ha afirmado que gracias a la iniciativa de Basi del Río se pone en valor "otra de nuestras fortalezas" y que "cualquier persona que nos vea quiere venir y disfrutar de Córdoba".

Respecto al respaldo de las instituciones en el sector de la moda flamenca, Albás ha declarado que "hay que tener en cuenta que el sector de la moda flamenca está formado por autónomos y pequeñas y medianas empresas y desde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se han sacado ayudas para subsistir y mantener con vida a estas empresas".

Un homenaje a la tradición

Basi del Río ha ido más allá de la celebración de esta jornada, la diseñadora también está llevando a cabo un reto personal para homenajear sus 25 años en el mundo de la costura. Para ello, decidió vestirse con sus diseños durante todos los días del calendario del mes de mayo.

Para hacer la compra, ir al médico, salir a comer... todas las actividades del día a día las ha llevado a cabo ataviada con este traje típico. Además de acudir a diferentes asociaciones y colegios para divulgar las tradiciones de Córdoba, este miércoles 26 de mayo visitará la Asociación de Alzheimer de Córdoba. "Ver como podía hacer feliz incluso a gente que me paraba por la calle, nada más que con ese rato me compensa el esfuerzo que estoy haciendo", ha declarado Basi del Río.

Para este homenaje a la moda flamenca y a Córdoba, la diseñadora ha creado un personaje llamado #flamencachic que se pasea por las calles más emblemáticas con el objetivo de promocionar a Córdoba y a la cultura andaluza. En las redes sociales ha ido mostrando su día a día vestida con el traje de faralaes. "Ha sido una forma de vivir la feria de una manera diferente, la moda flamenca también es cultura", ha afirmado.