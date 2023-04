La Cata del Vino de Córdoba 'torea' al calor en su estreno

La plaza de toros de Córdoba ha abierto sus puertas a la XXXVIII edición de uno de los eventos más importantes de la época de primavera de la ciudad: la Cata del Vino Montilla-Moriles. Los cordobeses más ávidos han dado su primer brindis este miércoles 19 de abril en el Coso de Los Califas, la nueva ubicación del mejor escaparate de los caldos del Sur de la provincia.

Este año participan 25 bodegas en el que es considerado el acontecimiento anual más relevante del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, que durante cinco días (hasta el domingo 23 de abril) ofrecerán sus finos, amontillados, olorosos, palos cortados y vinos de tinaja, seña de identidad de Córdoba, acompañados por la degustación de los platos más típicos de la gastronomía de la tierra y de la música alegre de este tiempo primaveral que ya anticipa la inmediata llegada del Mayo Festivo.

A las 13:30 la cola de visitantes y catadores, formada alrededor de la plaza de toros de Los Califas, se adentraba en el Coso transformado en un amplio espacio de maridaje en el que más de 20 puestos ofrecían sus degustaciones con gran expectación por el comienzo de varios días de mucha turbación. Vinos de todos los sabores, olores y crianzas impregnaban el recinto entre los cordobeses que sostenían sus copas y platos para resguardarlos del ardiente sol de la tarde. Jóvenes y otros más aguerridos conviviendo con disfrute en este nuevo espacio anfitrión de un acontecimiento social propio y exclusivo de la provincia.

"Por el momento, hemos vendido unas 8.000 entradas, de las cuales 6.000 pueden corresponder a la sesión de noche, lo que quiere decir que estamos a un 60% de la ocupación total", ha explicado Enrique Garrido, gerente del Consejo Regulador Montilla-Moriles, ante las visitas de la primera jornada. El recinto de este año tiene una capacidad de acogida de 2.500 personas, un aforo menor al que acostumbraba la Cata en ediciones anteriores -en el parking de la Diputación se situaba en torno a los 4.000-, pero al que el Coso ha sabido adaptarse.

Entre el público, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, acompañado por el presidente del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, Javier Martín, paseaba entre los puestos de las bodegas con más renombre de la provincia, sujetando entre sus manos alguno de los caldos protagonistas de estas jornadas. Entre ellos, una alegre conversación en la que coincidían sobre la importancia de disfrutar del vino de la tierra en buena compañía y en un entorno tan excepcional.

Hasta ahora, la mudanza del evento al corazón taurino de la ciudad no parece haber influido en su popularidad, ni en las ganas de los cordobeses de disfrutar del evento. Para la noche del jueves 20 de abril las entradas quedaron agotadas el mismo día de su salida a la venta y, aunque el acceso al recinto será preferente para los usuarios que hayan adquirido su tique por internet, Garrido ha asegurado que la acogida puede variar en función de cómo se observe la velada: "No vamos a abrir las taquillas para comprar entradas in situ hasta las 22:30 y siempre y cuando el aforo lo permita". El aprendizaje de años anteriores se refleja en la decisión.

Aquellos interesados en asistir con amigos o familia a alguna de las próximas sesiones de la Cata del Vino, ese pistoletazo de salida habitual del Mayo Cordobés que llega en pleno abril, y que aún no se hayan hecho con su entrada pueden acceder al portal web del evento (cata.montillamoriles.es). Finos, olorosos, amontillados y los cada vez más populares jóvenes de más de una veintena de bodegas les esperan para abrirle las puertas de Córdoba.