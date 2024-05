Feria de Córdoba 2024: Todo tiene su fin

Resulta paradójico que en una de las 83 casetas de la Feria de Córdoba 2024 suene a primera hora del mediodía el superclásico de Módulos Todo tiene su fin, en la versión cordobesizada de Medina Azahara bordada por la voz de Manuel Martínez. Resulta paradójico que esta inmortal canción compuesta en 1970 suene como si anunciara, que lo hace, que es el último día de la última cita del Mayo Festivo cordobés, un último día que no se han querido perder miles de cordobeses. Todo tiene su fin, qué frase tan cierta, aunque si por Mar Higueras y sus amigas fuera "que la Feria no se acabe nunca". "Hemos venido casi todos los días, aunque la verdad es que se pasan con los precios, seis euros por una jarra de rebujito, por ejemplo", lamenta. "Tienes que venir con la billetera bien cargada", sentencia.

Desde primera hora de la mañana se ven camisetas blanquiverdes en el ferial. Juega el Córdoba CF y "nos lo llevamos todo para adelante, como no puede ser de otra manera; hay que aprovechar que es el último día de Feria", sentencia Juan Díaz, una de esas personas seguidoras del equipo de la ciudad que pasea la elástica del club, junto a una bufanda, por El Arenal. "Vamos a comer y a vivir la previa del Córdoba - Algeciras en la Feria", comenta. También se ve a seguidores del equipo gaditano. "Ya que hemos venido al partido, pues también vamos a aprovechar para vivir un día de Feria", insiste Ángel Covarrubias, seguidor del equipo algecireño, quien se ha desplazado a Córdoba con siete amigos.

También irá al partido José Manuel Pacheco, quien vive el último día de Feria junto a su familia en El Arenal. "Vamos a comer en la Feria, luego yo me iré al partido con mi hijo y mi mujer y mi hija nos esperarán en la Feria", explica. Para comer han elegido la caseta del Real Círculo de la Amistad, la que ha conseguido por segundo año consecutivo el premio a la mejor caseta de la Feria. Mientras, en la de La Reja (Asociación Pájaro Madre) entra Alexandru Popescu. Alexandru, natural de Rumanía, no sabe que a esa caseta le han dado el segundo premio. En un castellano muy loable refiere que su vida es "ir de feria en feria con mi familia para ganarnos la vida; de hecho, soy descendiente de gente de Circo. En mi familia siempre hemos sido muy errantes y me hablaron muy bien de la feria de Córdoba", sentencia mientras intenta venderle uno de los abalorios que lleva a un cliente de esa caseta", detalla.

En más de una caseta ofertan media parrillada familiar por 25 euros, como en la de las Hermandades del Trabajo de Córdoba. No es la única. Y en la caseta de la Casa de los Pedroches en Córdoba "ponen paella mixta a cinco euros; con eso y unos cervecitas estamos comidos", destaca Laura Sánchez. "La tierra tira, yo soy de Villanueva de Córdoba, de Los Pedroches", refiere orgullosa antes de dar buena cuenta de esa paella mixta junto a su familia. "Aunque hay muchísima gente, hoy por lo menos puedes entrar en las casetas, ayer viernes por la tarde y por la noche era casi imposible", destaca.

La familia De la Riva Sánchez tiene planeado apurar a fondo el último día de Feria. "Por la tarde toca montar a los niños en los cacharritos. Les llama mucho la atención esa atracción del León de Tazmania gigante y también intentarán marcarle un gol a ese muñeco que gira como una ruleta en esa atracción que se llama Champions League. Por cierto, que con eso de adelantar la Feria una semana ya no coincide el último sábado de Feria con la final de la Champions League. Son ya clásicas las finales que hemos visto en pantalla gigante en El Arenal, como las dos que enfrentaron al Madrid y al Atleti", relata Pedro, marido de Laura. "Antes de los cacharritos pasaremos por la caseta de la Asociación de la Prensa, que al final, afortunadamente, no la ha cerrado el Ayuntamiento por esa fiesta que organizaron con go-gós", añade.

Cada vez se ven más camisetas blanquiverdes en El Arenal, que casi compiten en número con los trajes de flamenca. “Tómate una cerveza y te invitamos a una tapita de jamón”. Casi a las puertas de la caseta de la Peña de los Santiago, un trabajador de la misma captador de clientes habla con una potencial víctima de su embrujo de blanquiverde. Tomás Soto y sus amigos no pueden dejar de rendirse a la oferta del trabajador de la caseta de la Peña de los Santiago. En la misma come Rafael Puertas, quien ha vuelto a la Feria de Córdoba después de muchos años sin vivirla. Rafael comenta que "resido en Barcelona y la última Feria de Córdoba que viví fue la de mayo de 1993, la última que se celebró en el Paseo de la Victoria. Recuerdo con nostalgia cuando su escenario era el Paseo de la Victoria; es parte importante de la historia de Córdoba. Hace ya 31 años que está aquí en El Arenal y yo puedo decir que fui uno de los cordobeses que vivió esa última edición en el Centro de la ciudad. Pero, ¿qué se le va a hacer? Todo tiene su fin".