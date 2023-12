Las Cruces de Mayo con más afluencia de público tendrán que contratar seguridad privada en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la modificación de las bases de las diferentes citas del Mayo Festivo. El objetivo es poder agilizar los trámites burocráticos y que las distintas asociaciones y colectivos que organizan las Cruces, los Patios, el Concurso de Rejas y Balcones y la Feria de Nuestra Señora de la Salud cuenten con más tiempo su puesta a punto y, además, mejorar la seguridad y convivencia con los vecinos del entorno del Casco Histórico.

Dentro de los documentos, aprobados por la Junta de Gobierno Local, uno de los más llamativos es el referente a la celebración de las Cruces de Mayo. El Ayuntamiento obligará a los recintos que tengan mayor demanda de público o que sean denunciados por la Policía Local por algún incumplimiento en las bases, a contratar seguridad privada y mayores servicios (de aseos, por ejemplo), para controlar la afluencia de público.

Se trata de una demanda que venían haciendo los vecinos de ciertas zonas de la ciudad, según ha explicado este lunes el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano. El año pasado, la celebración de botellones obligó a la Policía Local a poner numerosas denuncias y, además, hubo un acto de vandalismo: dos jóvenes se subieron a la fuente de la Plaza del Potro. La Asociación de Vecinos la Axerquía catalogó de "insoportable" el vivir cerca de donde se celebra una cruz y denunció el "descontrol" que se genera en la zona durante las fiestas y la suciedad por "los vómitos y los ríos de orines".

Para intentar controlar la situación, entre las medidas contempladas en 2023 estuvo la presencia permanente de Policía Local en los lugares de mayor concentración de Cruces: zona de Cuesta del Bailío, Santa Marina, Conde de Priego, San Nicolás-Trinidad-S. Hipólito y San Andrés. Además del vallado de los accesos a la plaza del Conde de Priego, en Santa Marina, la Cuesta del Bailío, y la zona de Capuchinos. Al parecer, estas medidas no han sido suficientes para contener el descontrol.

Las Cruces de 2024 se celebrarán entre el 26 abril y el 1 de mayo y este año, por primera vez, las hermandades, asociaciones vecinales y colectivos dirigirán la documentación a una única Delegación: la de Fiestas y Tradiciones, que gestionará todos los trámites administrativos.

Será como una "ventanilla única para la información", según ha explicado el edil, que además ha avanzado que se introduce la declaración responsable, una demanda de los colectivos "desde 1990". Es decir, si el año pasado un colectivo tuvo una cruz, si se autorizó y si este año no se va a modificar su ubicación, los documentos que presentó el año anterior serán válidos. Se trata de "adelgazar la documentación que como Ayuntamiento tenemos que recibir", porque "si estaba bien para el año pasado, para este también estará bien, hay que abandonar el problema de presentar la misma documentación".

Esa "ventanilla única" solo estará disponible para las Cruces, que necesitan un montaje y una estructura específica. En el caso de los Patios, son recintos que ya existen y su puesta a punto corre a cargo de cada propietario que se presenta en el concurso. Sus bases no sufren ninguna modificación, mientras que para el Concurso de Rejas y Balcones se modifican las cuantías de los accésit, que aumentan en 100 euros. Ambas citas se celebran del 2 al 12 de mayo, una vez que desde las asociaciones consideraron mantener la fecha y no adelantarla este año. La idea sigue abierta y no se descarta adelantar esta fecha para 2025.

En cuanto a las casetas de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que se celebrará en 2024 del 18 al 25 de mayo, la Delegación de Fiestas y Tradiciones ha introducido otra demanda del sector: "respetar al máximo los sitios y dimensiones que tuvieron las casetas el año anterior". Esto le permitirá a los caseteros saber qué contratar y cómo montarla con tiempo.

Según Urbano, la modificación de las bases se trata de "una revolución de la norma que responde a los requerimientos de los colectivos". El objetivo de la modificación de las bases, que eran "arcaicas", es el de "adelantar todos los plazos para que fueran fáciles los trabajos de montaje y que tuvieran el mayor tiempo posible para organizar mejor" las citas. Urbano espera que en marzo estén publicados ya todos los listados de participantes de todo el Mayo Festivo: Cruces, Patios, Rejas y Balcones y casetas de Feria.

Ese adelanto permitirá también "agilizar la contratación por parte de hermandades, asociaciones y caseteros para tener respuesta a los incidentes que puedan producirse en las licencias y que no haya problemas con los servicios". Las solicitudes de toda la documentación necesaria para cada una de las citas se podrán presentar entre el 7 de enero y el 8 de febrero.