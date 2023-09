El alcalde de Córdoba asegura que a partir de 2025 se decidirá la fecha de Los Patios

"A partir de 2025 se decidirá si se mantiene la fecha actual o si se adelanta la fiesta de Los Patios". Es la declaración que ha hecho este martes 19 de septiembre el alcalde de Córdoba, José María Bellido, después de que él mismo abriera el debate de cambiar la celebración del festival y de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento diese este lunes luz verde al calendario de fiestas populares de Córdoba 2024, que mantiene los patios del 2 al 12 de mayo.

Tras la presentación del Concurso Morfológico Ciudad de Córdoba, el alcalde ha reconocido que este cambio de fechas "no es una preocupación municipal, es una reflexión y un debate de la ciudad".

Al respecto, ha expuesto que "la reflexión se hace porque en las dos ediciones anteriores de os Patios hablando con propietarios y cuidadores se está dando un fenómeno de la naturaleza, del clima. que al adelantarse la época de calor, la flor se estropea".

El aumento de las temperaturas, ha continuado, provoca que cuando llega la celebración de la Fiesta de los Patios "ya hay algunos recintos en los que se han tenido que esmerar más en los cuidados y la flor empieza a perder su brillantez y vigor".

Además, el primer edil ha puesto de manifiesto que la fecha de esta fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco "ha cambiado a lo largo de la historia, curiosamente para ir adelantándose". Bellido ha recordado que tras esa reflexión se consideró necesario que habría que "pensar tomar ese debate si adelantar la fiesta en unos días, no en un mes, sino una semana para ver si entonces los patios llegan las condiciones que todos queremos".

Fue el pasado mes de agosto cuando Bellido lanzó este globo de sonda a través de una entrevista, si bien, la realidad para adelantar Los Patios en 2024 era "muy precipitado porque es una fiesta compleja y hay compromisos de touroperadores y de paquetes turísticos vendidos". Fue cuando lanzó reflexión entre los agentes implicados, cuando "nos han transmitido que este año no era el momento de abrir el debate ni mucho menos adelantarnos porque había compromisos previos", ha detallado.

Es más, adelantar la fecha de los patios también conllevaría modificar el calendario de fiestas populares de todo el año año en Córdoba. Por ello, ha considerado necesario estudiar ver dónde ubicar la celebración en 2025 y ver también "qué impacto tendría con otras fiestas como la Cata o las Cruces", que son las fechas con más posibilidades, pero que coincidirían.

Ese diálogo con los propietarios y cuidados de patios continua abierto "para ver si a partir de 2025 se adelanta o no". "No partimos de ningún planteamiento priorístico, no tengo ningún interés especial en cambiar la fecha de los Patios, sino reflexionar conjuntamente si es conveniente o no en estas circunstancias cambiarlas", ha subrayado.

En la misma línea, ha añadido que "seguiremos hablando con las asociaciones y grupos políticos y, entre todos tomaremos una decisión para los siguientes años y, a partir de 2025, se decidirá si se mantiene la fecha actual o si se adelanta".

A su juicio, "lo que nos conviene es reflexionar sobre el hecho de que se está planteando porque estamos viviendo cambios. Hay un cambio climático innegable y eso está produciendo efectos en los patios y debe hacernos llevar a todos a hacer una reflexión más amplia".

"No es un capricho del alcalde, es una situación nueva. Tenemos que seguir concienciándonos de la importancia de la sostenibilidad y tratar de paliar los efectos del cambio climático y que cada vez tenemos más agua", ha concluido.