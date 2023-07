El alcalde de Córdoba se abre a cambiar la fecha de la Fiesta de los Patios

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha abogado por hacer una "reflexión de ciudad" y "repensar un posible cambio de fecha" de la Fiesta de los Patios de Córdoba, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, debido a las "altas temperaturas" y las "saturaciones" que se producen en algunos recintos.

Bellido ha señalado que hay decisiones que "trascienden a un gobierno local" y, en este caso, sería necesario hablar "con todos los grupos políticos, las administraciones, los propietarios y los cuidadores de los patios", ya que hay un "efecto del calor y del cambio climático" que igual "tiene que hacer repensar un posible cambio de fecha" fuera del habitual Mayo Festivo, ha reiterado.

"No sería la primera vez", ha recordado Bellido, que asegura que no hay "nada decidido" pero cree que hay que "ponerlo sobre la mesa" para "hablarlo y ver si es necesario o no".

"Los patios no pueden morir de éxito y nosotros tenemos que cuidar la fiesta", ha resaltado el alcalde, que se ha mostrado "más preocupado" por la falta de "relevo generacional" tras quedar desierta la iniciativa de "patio joven".

En su balance de mandato de los últimos cuatro años ha reconocido que no está "satisfecho del todo" en el ámbito turístico, ya que tras la pandemia se ha "sufrido mucho" y todavía hay turismo internacional, especialmente asiático, que "no se ha recuperado del todo".

Córdoba como ciudad de eventos

Sin embargo, existe "potencial de crecimiento" en el "turismo de negocio" gracias al Centro de Ferias y al de Congresos que "casi hasta hace dos días no teníamos", ha subrayado Bellido, quien ha valorado que Córdoba haya demostrado que puede "albergar grandísimos eventos" a la vez, como la coincidencia del Proceso de Áqaba y la Asamblea Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo el pasado junio.

El alcalde de Córdoba, que ha logrado por primera vez para el PP revalidar el puesto, reconoce "errores" en el "día a día" en el pasado mandato debido al "gobierno en minoría" con Ciudadanos, pero que están "detectados" y en los que "ya se está trabajando", como puede ser la "limpieza" en la ciudad.

Además, la ciudad Córdoba cuenta desde hace más de una década con varios barrios entre los más pobres de España, una circunstancia sobre la que hay que hacer un "análisis un poco más elevado" y tener en cuenta la "evolución", que es "positiva" pero que hay que abordar de forma e "integral" entre "todas las administraciones".

"Hay un problema estructural muy difícil de resolver debido a un muy mal diseño de ciudad", ha argumentado Bellido, ya que "toda la vivienda social" se ha concentrado en los mismos barrios y el problema "se está cronificando".

Tras hacer un trabajo analítico "importante" con la Universidad Loyola, se han detectado los grandes problemas de dichos barrios y ahora es el momento de "pasar a trabajar sobre el terreno" con "políticas activas de empleo" e "itinerarios de formación" ligados a "algunos de los proyectos que van a llegar a la ciudad", como la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

Base logística

Un proyecto "vital" para el futuro de Córdoba y que "afortunadamente" no se verá afectado a corto plazo por la "incertidumbre" en el Gobierno central tras el resultado de las elecciones generales del 23 julio, que sí puede tener incidencia en "inversiones imprescindibles" como la Variante Oeste de la ciudad o el Ramal Central del corredor Mediterráneo ferroviario, entre otras cuestiones.

El Ministerio de Defensa "tiene ahora una licitación en curso" que "no se ve afectada por esa parálisis", de forma que "entre septiembre y octubre pueden resolverlo" y "adjudicar ya las obras de vallado" para que "antes de final de año se vean ya las obras y las máquinas en los terrenos", asegura el alcalde.

Aunque la plena operatividad de la base tendrá lugar alrededor de 2028, Bellido subraya que el "efecto" del proyecto sobre el desarrollo económico de la ciudad y la provincia será "anticipado", ya que habrá empresas que lleguen antes para estar preparadas para cuando la base esté en marcha.

En Córdoba y sin distracciones

Y el hecho de que en 2027, justo al final de mandato, la base sea ya una realidad supone un "aliciente" más para optar a la reelección. "Si mañana fuesen las elecciones te diría que me presentaría seguro ya que se reunirían todas las condiciones para ello", asegura Bellido, si bien cuando llegue el momento tendrá que estar "convencido" de que tiene "aún cosas que aportar a la ciudad" y "sentir" que los cordobeses quieren "continuar con este modelo".

Un futuro de Bellido que pasa "por Córdoba" y que huye de "cualquier llamada" desde Madrid para pasar al ámbito nacional. "Esa llamada de Feijóo si gobierna no hubiera llegado nunca", asegura el alcalde, quien resalta que su destino en los próximos cuatro años es "Córdoba" y "no va a haber distracciones", ha concluido.