¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el nuevo gobierno local de Córdoba?

"Vamos a ser el gobierno de todos los cordobeses, nos hayan votado o no. La responsabilidad de gobernar hoy se multiplica [con esa mayoría absoluta], tenemos más responsabilidad que nunca para sacar adelante las esperanzas de todo un pueblo, el de Córdoba, que se ha puesto en nuestras manos para que sigamos avanzando en la mejora de Córdoba". Estas palabras de José María Bellido lanzadas poseído por la euforia tras conseguir la mayoría absoluta en las urnas son el prólogo a un nuevo mandato en el que el PP no va a necesitar ningún apoyo para gobernar, por lo que nada le impide aplicar su programa, y para el que el propio Bellido ha insistido en que se seguirá mirando en el espejo de Juanma Moreno a la hora de aplicar políticas municipales al estilo de las políticas que a nivel regional lleva aplicando el presidente de la Junta en Andalucía.

En este contexto, la Córdoba 2023-2027 de la Administración Bellido será -según ha anunciado en campaña electoral- una Córdoba en la que se seguirán bajando los impuestos y en la que se concluirá el Anillo Verde Periurbano, entre otras medidas a medio plazo; también se ha marcado el objetivo de duplicar la superficie de zonas verdes con la que cuenta la ciudad. No obstante, quedan muchos retos por delante a afrontar durante los próximos cuatro años, como la de preparar a Córdoba para la puesta en marcha de la Base Logística del Ejército de Córdoba, con el aterrizaje que se espera de empresas del sector o la preparación de otras empresas locales para ser proveedoras de dicha base. También tiene por delante el reto de crear esa Córdoba logística de la que tanto se viene hablando durante los últimos gobiernos municipales en una ciudad en la que sí, hay industria, pero no la suficiente. Habrá que ver cómo afronta Bellido esa prometida "reindustrialización de Córdoba" prometida en campaña.

En ese ámbito de la Córdoba Verde de la que tanto ha hablado el ya alcalde electo, lo que sí está claro es que cumplirá su promesa de crear en el nuevo organigrama municipal una delegación de Medio Rural y Agricultura que trabaje “de forma específica de este ámbito vinculado a la protección del medio ambiente de enclaves como la Sierra de Córdoba y la importante actividad agroganadera que se desarrolla en nuestra ciudad”.

Otros reto a afrontar es el de frenar el despoblamiento, desde hace años, a cuenta gotas, del Casco Histórico, uno de los cuatro patrimonios de la humanidad de la ciudad, en el que muchos de sus residentes han ido abandonándolo para irse a vivir a los nuevos barrios, mientras que edificios en los que residían se han ido convirtiendo en apartamentos y alojamientos turísticos. O los de impulsar la legalización o regularización de un buen número de parcelaciones a través de esa nueva oficina que se creó para ello en el primer mandato de Bellido, dando solución a un problema que lleva enquistado décadas; e impulsar también medidas que favorezcan el empleo en la ciudad.

En materia de turismo, además, está por ver si finalmente desaparece o no el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) ahora que el PP no necesita a Vox para gobernar, grupo que se lo exigió al propio Bellido como condición para apoyar los presupuestos municipales de 2022, actualmente en vigor y prorrogados a falta de que se aprueben los de 2023. Precisamente, la aprobación de los presupuestos será una de las primeras medidas que tomará la nueva Administración Bellido después de que ya estén prácticamente listos tras su paso por la Junta de Gobierno Local. Y también habrá que ver si confía o no de nuevo esa cartera, la del turismo, a Isabel Albás, su hasta el inicio de la campaña electoral primera teniente de alcalde en las filas de Cs y que repescó para integrar la plancha popular y es edil electa por ese partido. La gestión turística llevada a cabo por Albás durante el ya anterior mandato ha sido de las cosas que más le ha criticado la oposición al equipo de gobierno del PP y Cs.

También en lo referente a Casco Histórico y si el PP se ciñe durante su mandato a hacer realidad lo incluido al respecto en su programa electoral, se deberán llevar a cabo actuaciones en la Plaza de la Corredera y todos sus espacios públicos con la reparación de estucos, de pavimentos, reposición de lámparas originales del proyecto con luminarias led...), además de la rehabilitación de manera integral de la antigua iglesia conventual de Regina Coeli y también del antiguo convento de Santa Clara, entre otros. Otra asignatura pendiente que tiene que aprobar el nuevo gobierno local es la del impulso a los centros cívicos, complejos que la oposición ha denunciado constantemente que están desmantelados.

Por delante está también la prometida "modernización del PGOU por el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)", que debe diseñar la Córdoba urbanística del futuro -el actual PGOU es de 2001 y se ha quedado algo obsoleto por el crecimiento de la ciudad- además de la ampliación de los polígonos Torrecilla-Amargacena, Quemadas-Tecnocórdoba o El Álamo II. También es una asignatura pendiente la de definir el nuevo modelo de Feria de Córdoba, con la aprobación de la nueva ordenanza y la toma de medidas para convertir en recinto ferial a El Arenal.

Quedan también otros temas históricos en la ciudad por acometer durante los próximos cuatro años mediando con otras administraciones que son las competentes para hacerlos realidad, como la dotación de cuatro carriles a la Ronda del Marrubial, cuyas obras debe ejecutar la Junta de Andalucía y que es una de las demandas históricas de Córdoba. Y queda por ver si al final se harán realidad otros grandes proyectos urbanísticos prometidos en campaña electoral, como, por ejemplo, el puente que conectaría la rotonda de la intersección entre la calle Motril y la avenida de Cádiz, en el Distrito Sur, con el tramo final de la avenida Menéndez Pidal, concretamente, en el cruce semafórico de la Ciudad de los Niños o el también anunciado gran bulevar verde verde en Campo Santo de los Mártires.