Bellido promete un gobierno en Córdoba ambicioso y "de diálogo con todos"

Euforia es la palabra que mejor describe lo vivido durante la noche electoral en el lugar en el que el PP de la capital ha esperado los resultados del escrutinio. El efecto Juanma Moreno, quien consiguió una mayoría absoluta en los comicios regionales de junio de 2022, ha perdurado en Córdoba y José María Bellido se va a convertir, después de lo que han dictado las urnas en la capital, en el primer alcalde desde los tiempos de Rosa Aguilar en prolongar su estancia al frente del gobierno local, en este caso, con un segundo mandato.

Y las urnas han dictado que la plancha con la que los populares se han presentado a los comicios locales haya conseguido la mayoría absoluta, al obtener 15 de los 29 ediles del plenario, seis más que en los comicios locales de 2019. En total, 69.681 votos; o lo que es lo mismo 46,23% de los apoyos.

Bellido ha pedido durante toda la campaña a los cordobeses que le ayudaran a conseguir esa mayoría suficiente en las urnas para gobernar en solitario, dirigiéndose en especial "a los descontentos del PSOE" y a quienes votaron hace cuatro años a Cs, también. Ese año, el PP obtuvo 43.434 votos, o lo que es lo mismo, el 29,64% de apoyos, lo que se tradujo en nueve concejales.

El alcaldable popular ha subrayado durante la campaña que se miraba en el espejo de las políticas que el presidente de la Junta aplica en Andalucía para llevarlas a cabo en su gestión al frente de Capitulares, algo que prometió continuar haciendo si repetía como regidor.

Y le ha funcionado, el mensaje ha calado. "El PP ha ganado las elecciones en Córdoba con mayoría absoluta", ha gritado a los militantes tras el escrutinio, recordando, como prólogo a su discurso, a Antonio Gala: "Mis primeras palabras especiales quiero que sean para brindar un homenaje a este grandísimo cordobés universal", en el día del fallecimiento del literato.

"A los cordobeses y cordobesas que nos habéis votado y a los que no, muchas gracias por participar en estas elecciones, especialmente a todos aquellos que han depositado otra vez la confianza en el Partido Popular y a los que la han depositado por primera vez; os digo que no os vamos a defraudar a ninguno los cordobeses", ha sentenciado Bellido.

Insistiendo en que tras la mayoría absoluta, la responsabilidad prometida en campaña electoral "hoy se multiplica, tenemos más responsabilidad que nunca para sacar adelante las esperanzas de todo un pueblo, el de Córdoba, que se ha puesto en nuestras manos para que sigamos avanzando en la mejora de Córdoba".

Bellido ha prometido actuar con responsabilidad "y con toda la ambición del mundo; tenemos una ciudad histórica y patrimonial, pero todavía nos queda mucho por delante para llevarla a la altura de lo que se merece, con esa ambición vamos a seguir trabajando".

El alcaldable popular ha insistido en que ese trabajo lo va a llevar a cabo con toda la ilusión, "sabemos lo que queremos hacer para llevar esta tierra adelante", ha puntualizado. Ese trabajo se realizará, según ha dicho, con toda la humildad, con todo el diálogo y toda la moderación, dialogando más que nunca "con todos", atendiendo "a todos" y gobernando Córdoba "entre todos".

"Hoy más que nunca reitero este compromiso", ha defendido. Bellido ha dedicado el triunfo "a mis padres, porque me sale del alma, que hoy no me pueden ver; a mi mujer, Verónica, a Alejandra y Martina, mis dos hijas...", ha relatado emocionado.

Finalmente ha insistido en que con él Córdoba ha tenido un modelo de gobierno, "tal y como he repetido en la campaña electoral y ahora reitero". Ese modelo, ha incidido, "es el modelo Córdoba, es el modelo de Juanma Moreno, esta victoria también es suya, el modelo que a todos nos ha hecho impulsar en Andalucía, y esas van a ser nuestras formas para que Córdoba avance, siguiendo bajando impuestos, haciendo una Córdoba más verde, una Córdoba del futuro".